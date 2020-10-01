هربا من حريق بشقتها.. مصرع معلمة قفزت من الدور الرابع بدمياط

لقت معلمة مصرعها اليوم، بعدما قفزت من الدور الرابع من شقتها بنطاق دائرة مركز فارسكور، بعد حريق شب في شقتها.

انتقلت قوات مباحث مركز فارسكور برئاسة المقدم محمد المليجي رئيس المباحث والقوة المعاونة للتحقيق في ظروف وملابسات الحادث، ووفقا لشهود عيان أكدوا قفز المعلمة بعدما اشتعلت النيران في شقتها لتلقى مصرعها على الفور، وتم نقل الجثمان لمشرحة مستشفى فارسكور المركزي.

ومن جانبه نعى مدير عام إدارة فارسكور التعليمية بكر عيد، ووكيل الإدارة نور عامر وكافة العاملين ومجلس أمناء الإدارة الأستاذة سهير فعص بمدرسة الشهيد على عادل زهيرى الثانوية بنات، داعين الله لها بالرحمة الواسعة، وأن يسكنها الله فسيح جناته وللأسرة الصبر والسلوان.

يذكر أن حريقًا قد نشب في ورشة أثاث انتقل منها لعدد من المنازل في التاسع عشر من شهر يونيو الماضي، حيث انتقلت قوات الحماية المدنية برئاسىة العقيد يحيى زكريا والرائد رامى نبيل، تم الدفع بـ7 سيارات إطفاء للسيطرة على الحريق كما تم الدفع بـ11 سيارة إسعاف لنقل المصابين.

وقال الدكتور هيثم المشد مدير هيئة إسعاف دمياط، إن حريق السيالة الذي نشب أسفر عن إصابة 17 مواطنًا ما بين اختناق وكسور وحروق.

وأضاف مدير الإسعاف في تصريحات لـ"الوطن" أن الإصابات متوسطة بينهم حالة مصابة بحريق من الدرجة الأولى، حيث تم إسعاف 5 في موقع الحريق فيما نقلت 12 حالة لمستشفى دمياط التخصصي لتلقى العلاج.