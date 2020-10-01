السيسي: مصر اتخذت العديد من الإجراءات لتمكين المرأة في العديد من المناصب

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، إن مصر احتفلت اليوم بمرور 25 عاما على اعتماد إعلان وبرنامج عمل بكين للمساواة بين الجنسين، وتمكين المرأة، يعد تتويجا للجهود العالمية المشتركة التي بُذلت خلال الفترة الماضية لحماية وتعزيز حقوق المرأة وتمكينها على مختلف المستويات السياسية والاقتصادية والاجتماعية.

وأضاف الرئيس السيسي، خلال اجتماع رفيع المستوى بمناسبة الذكرى الخامسة والعشرين للمؤتمر العالمي الرابع للمرأة، أن المرأة تمثل نصف المجتمع الذي يتعين الاهتمام به لضمان إصلاح وتقدم المجتمع ككل، وتحقيق التنمية المستدامة.

وأشار إلى أن مصر اتخذت العديد من الإجراءات خلال الفترة الماضية لتمكين المرأة في العديد من المناصب المختلفة في مصر منها محافظي الإقاليم ومستشارو الأمن القومي.