منظمة المرأة العربية تعلن فوز 3 تطبيقات في مسابقتها لدعم السيدات

أعلنت منظمة المرأة العربية انتهاء مسابقتها التي تم تنظيمها تحت عنوان (تصميم أفضل تطبيق على الهاتف المحمول لتمكين المرأة الريفية في المنطقة العربية)، حيث أعلنت أسماء الفائزات في المسابقة.

‎وتضمنت المسابقة ثلاثة مجالات للتنافس هي: الإدارة الجيدة للمحاصيل والمزارع، والربط بين منتجات المرأة الريفية والأسواق المحلية، والتصدي للتحديات التي تواجه المرأة الريفية، وتضمن هذا المجال الثالث: مواجهة الكوارث الطبيعية، ومواجهة الصعوبات والمعوقات الاجتماعية.

‎وفاز في المسابقة عدد من المشروعات الابتكارية، وجاء في المركز الأول مشروع "هي" وفكرته عن تطبيق محمول يقدم مجموعة من الخدمات القانونية والتوعوية والطبية والاجتماعية للمرأة الريفية، وفاز بالمركز الثاني مشروع "شتلة" وفكرته عن تقديم المساعدة للمرأة الريفية بمتابعة محاصيل مزرعتها بطريقة سهلة من حيث بعص الخصائص الزراعية، ويتميز التطبيق بميزة الخاصية الصوتية لدعم المرأة الريفية غير القادرة على القراءة.

أما المركز الثالث فقد حصل عليه مشروع "مونتنا" وهو عن تطبيق محمول يعرض المنتجات المحلية المنزلية، ويمكن من خلاله البيع والشراء، وأخيرا فاز مشروع "بيت شعر" عن فئة اقل من 18عاما وهو عن تطبيق للربط بين منتجات المرأة الريفية والأسواق المحلية، ويتكون من ثلاث واجهات للموظفات، وأصحاب الأعمال المحلية والعملاء.

وشاركت المهندسة هدى دحروج، رئيس الإدارة المركزية للتنمية المجتمعية بوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والمدير الاقليمي لمشروع التنمية المجتمعية الشاملة باستخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، كعضو في لجنة تحكيم المسابقة.