فرصة تدريب تتبعها فرصة عمل.. 3 مبادرات من وزارة الاتصالات للشباب

أطلقت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات مجموعة من المبادرات والمشروعات فى مجال بناء الانسان المصرى وفق الرؤية التى وضعها الرئيس لتكون دوما الركيزة الاساسية لكافة المشروعات المنفذة.

وتلخصت المبادارات فى ثلاثة محاور فى مجال بناء الانسان المصرى حيث تنتهج "منهاج هرمى" فى إتاحة عدد من الفرص التدريبية لمساعدة الشباب وتأهيله للالتحاق بسوق العمل المحلي والعالمي، حيث تسعى الوزارة خلال العام المالى 2020-2021 إلى تدريب 115 ألف متدرب بتكلفة اجمالية تصل إلى 400 مليون جنيه من أجل بناء قاعدة عريضة متعمقة فى تخصصاتها فى كافة أطياف علوم الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لبناء مجتمع رقمي مؤسس على العلم والتكنولوجيا.

وترصد "الوطن" فى التقرير التالي أبرز هذه المبادارت:

- المبادرة الأولى وهى "مستقبلنا رقمي"، التي تستثمر وتنمّي إمكانيات الشباب المصري من خلال تقديم تدريب للمهارات التقنية والمهنية لتمكين المتعلمين من الحصول على مشاريع ناجحة مع شركات عالمية عبر الإنترنت، ويلتحق بها حاليا 34 ألف متدرب وتخرج منها 5 الاف شاب حتى الان.

- المبادرة الثانية وهى مشروع جامعة مصر المعلوماتية بمدينة المعرفة بالعاصمة الإدارية الجديدة التى ستبدأ الدراسة فيها العام بعد المقبل2021 – 2022، وتتضمن المرحلة الأولى 4 كليات مختلفة، هي الهندسة، علوم الحاسب، الفنون الرقمية، تكنولوجيا الأعمال، وتعمل الجامعة بالشراكة مع جامعات دولية مثل جامعة بيردو، ويست لافييت Purdue University, West Lafayette (“PWL”) بالولايات المتحدة، بهدف تقديم برنامجي بكالوريوس هندسة الكمبيوتر وهندسة الكهرباء كدرجات علمية مزدوجة من جامعة مصر للمعلوماتية.

- المبادرة الثالثة وهى "بناة مصر الرقمية" التى تستهدف مجموعة من خريجى كليات الهندسة وعلوم الحاسبات المتفوقين الراغبين فى زيادة العلم والمعرفة من خلال برنامج تدريبى متكامل لكى يصبحوا مهنيين محترفين على أعلى مستوى وفق مصفوفة من المهارات فى أربع تخصصات هى علوم الروبوت والأتمتة والأمن السيبرانى وعلوم البيانات والذكاء الاصطناعى والفنون الرقمية.