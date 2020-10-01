ميس حمدان لـ"الوطن": أنا بصحة جيدة وبخير حال ولم أُصَب بـ"كورونا"

صرحت الفنانة ميس حمدان لـ"الوطن" بأنها بصحة جيدة ونفت إصابتها بفيروس كورونا مؤكدة أنها في خير حال.

وكانت الفنانة ميس حمدان قد أجرت تحليل فيروس كورونا بعد اختلاطها خلال الأيام الماضية بحالة مصابة بالفيروس، وعلمت "الوطن" أن ميس تنتظر نتيجة التحليل، وذلك للاطمئنان على صحتها وصحة المقربين منها ووالدتها وأسرتها.

وعلى جانب آخر، كشفت الفنانة الأردنية ميس حمدان، عن انتهائها من تسجيل أغنية جديدة بعنوان "اصحى صح صح يا غبي" التي تقدمها باللهجة الخليجية، وقالت ميس لـ"الوطن": "الأغنية من كلمات وألحان الفنان السعودي محمد البدر، وهي تعيدني من جديد للغناء الخليجي بعد غياب ما يقرب من 5 سنوات".

وأوضحت أن الموعد النهائي لطرح الأغنية سيكون منتصف شهر سبتمبر، وسيتم تصويرها بطريقة الفيديو كليب.

وكانت الفنانة ميس حمدان، أعربت عن سعادتها للمشاركة في مهرجان القاهرة السينمائي، في نسخته الماضية، قائلة إن المهرجان ملتقى لكل صناع السينما، ويجمع كل العاملين في مجال السينما مع بعضهم.

وأضافت "حمدان"، في تصريحات لفضائية "DMC"، على هامش افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي الماضي، أنها كانت مقصرة في الفترة الماضية في حضور المهرجانات، لكنها أصرت على حضور تلك النسخة من مهرجان القاهرة السينمائي.

وعلى جانب آخر كان قد أعلن المنتج نصر محروس، مالك شركة فري ميوزيك، تعاقده مع الفنانة ميس حمدان على توزيع ديچيتال لأغنية خليجية جديدة بعنوان "صح صح"، سيجري طرحها خلال أيام قليلة على القناة الرسمية للشركة على موقع "يوتيوب".