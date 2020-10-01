حمادة هلال يحيي حفل ملك وملكة جمال الأطفال غدا

يقام، غدًا الجمعة، على مسرح الزمالك، وبمشاركة وزارة الثقافة والمجلس القومي لثقافة الطفل، أول مسابقة متخصصة في مصر لملوك وملكات جمال الأطفال، والتي ستقام تحت اسم "مهرجان بيندولين"، ويحيها النجم حمادة هلال.

ويستضيف الحفل والذي من المقرر أن يبدأ في الخامسة مساءً نخبة من المتخصصين في المجال الطبي للأطفال ومشاهير التواصل الاجتماعي والفنانين ونجوم المجتمع، وتتضمن الفقرات افتتاحية بكلمة يلقيها دكتورعزت سامي رئيس المهرجان ودكتورشريف مليك المدير التنفيذي للمهرجان، وفقرات مميزة يقدمها السيرك المصري وعروض مسلية للأطفال، ومنها عرض الألعاب النارية.

المعروف أن الحفل كان من المفترض إقامته في مارس الماضي، ولكن تم تأجيله بسبب فيروس كورونا، ما دفع إدارة المهرجان إلى تأجيل التصفيات النهائية وحفل الختام وتوزيع الجوائز، بالرغم من إنها بدأت المسابقة في الخامس من ديسمبر العام الماضي، وكان من المقرر أن تستمر فعاليات المهرجان لمدة لا تزيد عن المائة يوم، وعلي مدار عام كامل أقيمت المسابقة لاختيار الأطفال من بين الآلاف الذين تقدموا للمشاركة، وأستمرت فترة التصفيات لأكثر من 300 يوم.

وبسبب الظروف الاستثنائية سيُجرى غدًا اختيار 8 فائزين بدلًا من ملك وملكة فقط، حيث أصبح التصويت على ثلاث ملكات وثلاث ملوك، كما اختارت إدارة المهرجان بشكل عشوائي وصيف ووصيفة على الهواء عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" منذ أيام قليلة.