وزيرة التضامن: جميع وسائل النقل بالمجان لمن فوق الـ70 عاما

أعلنت الدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، أنه تم الاتفاق مع المهندس كامل الوزير، وزير النقل على توفير وسائل النقل العامة لمن هم فوق سن الـ70 عامًا بالمجان، تشمل السكة الحديد والمترو والنقل العام، وكذلك تخفيض بقيمة 50% لمن فوق الـ60.

في سياق منفصل، أعلنت وزارة التضامن الاجتماعي، عن زيادة الدعم لبرنامج المساعدات "كرامة"، 100 جنيه خلال شهر أكتوبر الجاري، لما يقرب من 409 آلاف مواطن لمن يزيد عمرهم على 65 عامًا، بتكلفة إجمالية تصل لـ41 مليون جنيه، في إطار اليوم العالمي للمسنين.

وأكدت الوزارة، في بيان لها، أن زيادة الدعم خلال الشهر الجاري فقط، ويزيد لـ550 جنيهًا بدلا من 450؛ إذ يحصل على هذه الزيادة من يحصل على دعم كرامة ومعاش الضمان الاجتماعي، مشددة على أن هذه الزيادة سيتم إضافتها يوم 15 أكتوبر، مؤكدة أن القيادة السياسية تهدف لدعم كبار السن بكل السبل، ولا تدخر جهدا في تلبية جميع احتياجاتهم، مشددة على أن هذه الفئة تحصل على كل أشكال الدعم، التي تشمل التأمين الصحي والتموين والدعم النقدي.

وأشارت وزارة التضامن الاجتماعي، إلى أن عدد الأسر المستفيدة من تكافل الدعم النقدي وكرامة حوالي 3.6 ملايين أسرة، بما يشمل حوالى 14.7 مليون فرد، وبلغ عدد المسنين الذين أدرجوا في البرنامج منذ يناير 2020 حتى الآن 146.377 مسن.