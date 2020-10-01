البرلمان ينعى أمير الكويت الراحل: مسيرة عطرة مليئة بالإنجازات

نعى مجلس النواب برئاسة الدكتور علي عبدالعال، في جلسته البرلمانية الأولى في دور الانعقاد السادس، التي عقدت اليوم، الشيخ صباح الأحمد الصباح أمير دولة الكويت، الذي غيّبه الموت أول أمس.

ووقف نواب البرلمان، دقيقة حدادا على روح الفقيد، وقرأوا الفاتحة على روحه، كما أصدر بيانا نعى فيه الراحل.

وجاء في بيان المجلس: "بسم الله الرحمن الرحيم، (يَا أَيَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ ارْجِعِي إِلَى رَبِّكِ رَاضِيَةً مَرْضِيَّةً فَادْخُلِـى فِى عِبَادِى وَادْخُلِى جَنَّتِى)، صدق الله العظيم".

وأضاف البرلمان: "الإخوة والأخوات أعضاء المجلس الموقر، باسمكم جميعا وباسمى، نتقدم بخالص العزاء للأمة العربية والإسلامية بوجه عام، ولشعب دولة الكويت الشقيق بوجه خاص، فى وفاة المغفور له بإذن الله الشيخ صباح الأحمد الصباح، بعد مسيرة عطرة مليئة بالعطاء والإنجازات لخدمة شعبه، ونصرة قضايا الأمة العربية والإسلامية".

وتابع المجلس: كانت قيادته الإنسانية الحكيمة سببا رئيسيا وفعالا في استقرار دولة الكويت وتمتعها بالرخاء والرفاهية، وإني أدعوكم للوقوف دقيقة حدادا، وقراءة الفاتحة ترحما على روحه الطاهرة.

وأعرب مجلس النواب في بيانه، عن أمنياته بالتوفيق والسداد في العمل، للشيخ نواف الأحمد الصباح، الذي اختير خلفا للفقيد الراحل، أميرا للكويت.

وكان الدكتور علي عبدالعال، رئيس مجلس النواب، غادر صباح اليوم إلى دولة الكويت، وذلك لتقديم واجب العزاء في وفاة الشيخ صباح الأحمد أمير الكويت الراحل.

وكان مجلس النواب، نعى أمير دولة الكويت يوم الثلاثاء الماضي، وشمل النعي أنّ شعب مصر تربطه بأشقائه في الكويت أواصر القرب التي صنعتها يد الطبيعة، والتي أحكمتها مسيرة التاريخ، ليذرف الدمع غاليا على هذا الرجل الكريم، الذي تجلت فيه قيم الخير والتسامح والسلام، والذي جاهد من أجل لم الصف العربي، وجاهد من أجل نبذ الفرقة، وجاهد من أجل رأب الصدع ودعم قضايا الأمة العربية والإسلامية.