بوتين يهنئ أمير الكويت لتوليه مقاليد الحكم: علاقتنا تتسم بطابع ودي

هنأ الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أمير الكويت نواف الأحمد الجابر الصباح، بمناسبة توليه مقاليد الحكم في بلاده، مؤكدًا التزام روسيا بتطوير التعاون في اتجاه تعزيز السلام في الشرق الأوسط، حسبما أفادت الخدمة الصحفية للكرملين.

وأشار "بوتين"، في برقية التهنئة التي أرسلها اليوم، إلى أن العلاقات الروسية الكويتية تتسم بطابع ودي وبناء، مؤكدا "استعداده لمواصلة العمل المشترك لتطوير التعاون الثنائي في مختلف المجالات فضلًا عن الشراكة في الشؤون الدولية"، بحسب ما أوردت وكالة أنباء "سبوتنيك" الروسية.