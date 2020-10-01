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270 طالبًا يسجلون رغباتهم في تنسيق الشهادات الفنية بجامعة القناة

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هبه صبيح
09:18 م | الخميس 01 أكتوبر 2020
رئيس جامعة قناة السويس

رئيس جامعة قناة السويس

استقبلت جامعة قناة السويس 270 طالبًا وطالبة فى اليوم الثانى لتسجيل رغبات الشهادات الفنية بمكتب التنسيق الفرعي بالجامعة، وسط إجراءات وقائية مشددة للحد من انتشار فيروس كورونا.

وقال الدكتور أحمد زكي، رئيس جامعة قناة السويس، إن رؤية وزارة التعليم العالى والبحث العلمي تهدف إلى ربط التعليم بسوق العمل من خلال الإعتماد على التعليم الفني وتحسين جودته لتخريج الكوادر المدربة التي تحقق أهداف خطة الدولة للتنمية المستدامة.

وأكد فتح موقع التنسيق الإلكتروني لطلاب الشهادات الفنية لتسجيل رغباتهم اعتباراً من يوم أمس الأربعاء حتى الأربعاء القادم، وسط تطبيق كافة الاشتراطات الصحية التي أقرتها منظمة الصحة العالمية ووزارة الصحة المصرية لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد، وأوضح الدكتور محمد غنيم رئيس مكتب التنسيق أن المكتب استقبل اليوم ٢٧٠ طالب وطالبة لتسجيل رغباتهم.

يذكر أن جامعة قناة السويس، ناقشت معايير التكافل الإجتماعى للطلاب غير القادرين بالجامعة خلال اجتماع رئيس الجامعة مع أعضاء مجلس إدارة الجامعة، وأكد الدكتور أحمد زكى رئيس جامعة قناة السويس أن الجامعة تحرص علي تقديم الدعم لطلابها غير القادرين، من خلال صندوق التكافل الإجتماعي ولذلك يتم مراجعة المعايير التي تضمن وصول الدعم لمستحقيه.

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