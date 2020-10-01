باحث: قطر مستمرة في تقديم أموال للإخوان باعتبارها ذراع سياسي لها

عرضت قناة “EXTRA NEWS” دراسة بريطانية تفضح حجم الدعم القطري المقدم لتنظيم الإخوان الإرهابي في لندن، والمقدر بـ37 مليون دولار إسترليني.

ومنحت إحدى المؤسسات التابعة للشيخة موزة، والدة حاكم قطر تميم بن حمد آل خليفة، الإخواني طارق رمضان، المتهم بالاغتصاب والتحرش، راتب شهري قيمته 35 ألف يورو.

وأشارت الدراسة الصادرة عن المركز الدولي لدراسة التطرف بكلية كنز لندن، أن أموال الدوحة تتدفق عبر مؤسسات قطر الخيرية إلى هيئات في بريطانيا وأماكن أخرى.

وقال سيد مصطفى، الباحث في شئون الجماعات الإرهابية، إن الدعم القطري له امتدادات تاريخية لجماعة الإخوان الإرهابية؛ إذ أن الدوحة ممول رئيسي لمعظم أنشطة الجماعة في الخارج، وخاصة أوروبا، مضيفًا أنها تقدم دعم لمؤسسات تابعة لهم في بريطانيا، والتي يتواجد فيها مقر التنظيم الدولي للجماعة.

وأكد الباحث، أن التنظيم الدلي للإخوان تلقى من قبل إبراهيم منير القائم بأعمال مرشد الإخوان أموالا، وسيستمر في ذلك الإخواني يوسف ندا، الهارب الذي يحمل الجنسية الإيطالية، ومقيم في كامبيونا التابعة لها.

وأوضح " مصطفى" في مداخلة هاتفية، عبر قناة “EXTRA NEWS” أن سبب الدعم القطر المستمر للجماعة، هي أنها تنظر إليها القطرية باعتبارها ذراع سياسي لها؛ للاستفادة منها في السيطرة، أو هيمنة النظام القطري على بعض الدول، للوصول إلى مقدراتها، والسيطرة على الحالة السياسية فيها.

وتابع الباحث سيد مصطفى: "وتبحث قطر عن دور إقليمي لها من خلال دعم الجماعات الإرهابية، الأمر الذي تسبب في أزمة بين قطر وباقي دول مجلس التعاون الخليجي، عدا دولة الكويت التي وقفت على الحياد بين الطرفين".