وسط إجراءات وقائية.. زحام في أول أيام معرض الكتاب بالإسكندرية

شهدت اللحظات الأولى من افتتاح معرض الكتاب الدولي بالإسكندرية، اليوم، زحامًا من الرواد على مقر الهيئة المصرية العامة للكتاب، لشراء مجلد "شخصية مصر" للكاتب جمال حمدان بعد إعلان "الهيئة" عن بيع جميع أجزاء الكتاب بمبلغ ١٤٠ جنيهًا بدلاً من ٥٦٠ جنيهًا.

واصطف الزوار أمام مقر الهيئة العامة للكتاب لحجز النسخ التي وصلت نسبة الخصم فيها إلى 70%، وقال محمد البدري، أحد الزوار أنه كان في انتظار المعرض من أجل شراء مجلدات شخصية مصر خاصة أن التخفيض عالٍ مقارنة بسعره الأصلي.

وافتتحت الدكتورة إيناس عبدالدايم، وزير الثقافة، في السادسة من مساء اليوم، معرض الإسكندرية للكتاب، الذي تقيمه الهيئة المصرية العامة للكتاب برئاسة الدكتور هيثم الحاج علي، بأرض كوتة بالأزاريطة، ويستمر حتى 10 أكتوبر، ويعد المعرض بداية لعودة معارض الكتاب بالمحافظات، بعد توقفها بسبب جائحة كورونا.

يقام المعرض على مساحة 4200 متر مربع، بمشاركة 95 ناشرًا، فضلاً عن قطاعات وزارة الثقافة، منها المجلس الأعلى للثقافة، الهيئة العامة لقصور الثقافة، بالإضافة إلى مكتبة الإسكندرية وأكاديمية الفنون، ومؤسسة دار المعارف والأهرام.

وأكدت "وزير الثقافة" في بيان لها، قبل قليل، أن الوزارة نسقت مع وزارة الصحة لتطبيق الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا، والتي تشمل قياس درجات الحرارة، والمرور عبر بوابات التعقيم الذاتي، والالتزام بارتداء الكمامات الطبية، والحفاظ على مسافات التباعد الآمن، إضافة إلى تحديد عدد الزوار طبقا للطاقة الاستيعابية، مع تواجد فريق من الطب الوقائي لمتابعة إجراءات السلامة.