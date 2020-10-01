إصابة 4 أشخاص في مشاجرة بالغربية

شهدت قرية "كفر عصام" التابعة لمركز طنطا بالغربية، مشاجرة أسفرت عن إصابة 4 أشخاص بجروح وكسور متفرقة، بسبب خلافات سابقة.

تلقى اللواء هاني مدحت، مدير أمن الغربية، إخطارًا من مركز شرطة طنطا بنشوب مشاجرة بين عائلتين بقرية "كفر عصام" دائرة المركز وإصابة 4 أشخاص.

وانتقلت قوة من مركز الشرطة إلى القرية وتبين حدوث مشادة كلامية بين افراد العائلتين تطورت إلى مشاجرة أسفرت عن إصابة 4 أشخاص بجروح وكسور متفرقة وجرى نقلهم إلى مستشفى طنطا الجامعى، للعلاج، وحُرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.