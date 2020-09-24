مصرع شاب في مشاجرة بين عائلتين بسبب خلافات الجيرة بالبحيرة

لقي شاب مصرعه، مساء اليوم، إثر نشوب مشاجرة بين عائلتين بقرية النشو التابعة لدائرة مركز شرطة إيتاي البارود بمحافظة البحيرة، وأفادت التحريات الأولية أن المشاجرة نشبت بسبب خلافات الجيرة.

وتلقى مأمور مركز شرطة إيتاي البارود، بلاغًا يفيد بوصول شاب لمستشفى إيتاي البارود المركزي جثة هامدة، إثر اعتداء من آخرين، وجرى التحفظ عليه بمشرحة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة.

وانتقلت على الفور الأجهزة الأمنية لمحل الواقعة وبالفحص تبين مصرع "أشرف محمد" 25 سنة، إثر إصابته في مشاجرة بسبب خلافات الجيرة بالقرية المذكورة.

وجرى نقله لمشرحة مستشفى إيتاي البارود المركزي، وتم تحرير محضر بالواقعة وجارٍ العرض على النيابة العامة.

وأفادت مصادر بأن الأجهزة الأمنية فرضت طوقًا أمنيًا بمكان الواقعة، لمنع تجدد الاشتباكات بين الطرفين، فيما يكثف ضباط المباحث جهودهم لضبط المتورطين في قتل الشاب.