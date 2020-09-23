ضربة فأس تنهي حياة رضيعة في مشاجرة بالأقصر

أنهت ضربة فأس حياة طفلة رضيعة بغرب الأقصر، عن طريق الخطأ، خلال مشاجرة بين عدد من الشباب.

وقال شهود عيان لـ"الوطن"، إن هناك خلافات قديمة بين خال الطفلة الرضيعة وشابين من نفس القرية بمنطقة القرنة غرب الأقصر، حيث تجددت الخلافات، وخلال مشاجرة بين الطرفين وجه أحد الشابين ضربة فأس في اتجاه خال الطفلة لتخطئه وتتجه صوت جسد الطفلة الرضيعة، لتلقى مصرعها قبل وصولها لمستشفى القرنة المركزي.

وأضاف شهود العيان أن الطفلة كانت مع والدها الذي تركها مع خالها لشراء بعض المستلزمات، وعقب عودته وجد طفلته غارقة في دمائها.

وحاول الشابان الهروب، إلا أن أهالي المنطقة نجحوا في الإمساك بهما وتسليمهما للشرطة.

وحُرر محضر بالواقعة، وجاري تحويل المتهمين إلى النيابة العامة لتتولى التحقيقات، فيما أُودع جثمان الطفلة بمشرحة مستشفى أرمنت التخصصي.