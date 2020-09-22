حبس 44 شخصا في مشاجرة بين عائلتين بسبب خلافات الجيرة بكفر الدوار

قررت نيابة مركز كفر الدوار، برئاسة المستشار أسامة المسلمي، وإشراف المستشار عماد الجندي المحامى العام لنيابات شمال البحيرة، حبس 44 شخصًا، 4 أيام على ذمة التحقيقات، على خلفية اتهامهم بالقتل والبلطجة وإحراق أحد المنازل وإتلاف سيارة مطافئ، أثناء مشاجرة بين عائلتين بقرية القادوسي التابعة لمركز كفر الدوار، بسبب خلافات الجيرة.

وكان شخص قد لقي مصرعه وأُصيب 6 آخرون، في مشاجرة نشبت بين عائلتين بمركز كفر الدوار، في محافظة البحيرة، مساء اليوم، بسبب خلافات الجيرة، ونُقل المصابون إلى مستشفى كفر الدوار المركزي، وتم تحرير محضر بالواقعة لاتخاذ الإجراءات القانونية.

وتلقى مدير أمن البحيرة، اللواء محمد والي، إخطاراً من مأمور مركز شرطة كفر الدوار، يفيد بنشوب مشاجرة بين عائلتين في قرية "القادوسي"، التابعة لمركز كفر الدوار، بسبب خلافات الجيرة، وسقوط عدد من القتلى والمصابين، وانتقل ضباط المباحث، برئاسة المقدم محمود قاسي، رئيس مباحث مركز كفر الدوار، إلى محل الواقعة.

وأسفرت المشاجرة، التي استخدم فيها الطرفان العصي والأسلحة البيضاء، عن مصرع أحد الأشخاص وإصابة 6 آخرين، وانتقلت قوات الأمن إلى القرية للسيطرة على الأحداث، ومنع تجدد الاشتباكات مرة أخرى.

وبالعرض على النيابة العامة، بمركز كفر الدوار، بعد تحرير المحضر اللازم، أمرت بحبس 44 شخصا متورطين في أحداث الشغب والمشاجرة.