"الوزراء": اجتماعات مكثفة مع المستثمرين لتحويل المخلفات إلى طاقة.. وبرنامج لتطوير بحيرة الفسطاط

عقد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعاً، أمس، مع الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، لمناقشة واستعراض عدد من ملفات عمل الوزارة. وخلال الاجتماع قدمت الوزيرة عرضاً حول الموقف التنفيذى لهذه الملفات، والتوجهات الاستراتيجية التى يتم العمل عليها، مشيرة إلى أنه فيما يتعلق بملف الحد من التلوث، فإنه جار العمل على تنفيذ كافة التكليفات والتوجيهات، وخاصة ما يتعلق بالتعامل مع المخلفات الصلبة، وإعادة تدويرها، تعظيماً للاستفادة منها، لافتة إلى ما تم من إجراءات فى إطار تنفيذ مشروع الإغلاق الآمن لخلية الدفن بمقلب الوفاء والأمل، والدراسات الخاصة بمشروع استعادة واستغلال أرض المقلب العشوائى بالوفاء والأمل، وما تتضمنه من تحديد للمخطط الزمنى والتكلفة لتنفيذ هذا المشروع.

وحول مشروع تحويل المخلفات إلى طاقة، أشارت الوزيرة إلى أنه تم تشكيل لجنة قومية لوضع الضوابط الفنية والمالية اللازمة للتعاقد وإجراء التقييم الفنى للمشروعات، منوهة بما تم إعداده من خارطة طريق تتعلق بهذا المشروع، ودليل إرشادى له، وطلبات التأهيل للشركات الراغبة فى الاستثمار فى هذا المجال، مضيفة أنه تم الإعلان عن طلبات التأهيل، وتقدم لذلك نحو 92 شركة محلية وعالمية، وتم الانتهاء من تقييم تلك الشركات، حيث تأهلت 53 شركة، منها 25 مصرية، مشيرة فى هذا الصدد إلى منهجية ومعايير تقييم الشركات، والفرص الاستثمارية المتاحة فى هذا المجال على مستوى محافظات الجمهورية.

اجتماع للجنة الوزارية الخاصة بتطوير قطاع البيئة

وتطرقت الوزيرة، خلال الاجتماع، إلى عدد من الإجراءات التى تسهم فى النهوض بمنظومة إدارة المخلفات الطبية الخطرة، هذا إلى جانب ما يتعلق بمشروع إدارة تلوث الهواء وتغيرات المناخ فى القاهرة الكبرى، وذلك بالتعاون مع البنك الدولى، موضحة أن هذا المشروع يهدف إلى تقليل ملوثات الهواء وتغير المناخ فى القاهرة الكبرى من خلال تحسين نظم رصد وإدارة نوعية الهواء، وخدمات إدارة المخلفات الصلبة.

وأشارت الوزيرة، خلال الاجتماع، إلى حملة «إيكو إيجيبت»، التى أطلقتها الوزارة يوم 25 سبتمبر الجارى، من محمية رأس محمد، مشيرة إلى أن هذه الحملة هى الحملة الترويجية الأولى لدعم السياحة البيئية والمحميات الطبيعية، ضمن استراتيجية الوزارة لتطوير المحميات، كما أنها تأتى ضمن فعاليات المبادرة الرئاسية «اتحضر للأخضر» لرفع الوعى البيئى، وتقديم نموذج حقيقى للتكامل بين الأبعاد البيئية والاقتصادية والاجتماعية للسياحة بالمحميات، بما يسهم فى تعظيم الاستخدام المستدام للمحميات الطبيعية، ورفع الوعى بأهميتها، وأهمية المشاركة فى حمايتها، فضلاً عن دمج المجتمع المحلى فى ذلك من خلال تدريبه وتطوير أساليبه فى الترويج لمنتجاته الثقافية وحرفه اليدوية، إلى جانب الترويج للفرص الاستثمارية بالمحميات.

وفى ختام الاجتماع، وافق رئيس الوزراء على عدد من التوصيات والمقترحات الخاصة بدعم العمل البيئى، ومنها التوصية الخاصة بعقد اللجنة العليا للمجلس الوطنى لتغير المناخ، وعقد اجتماع للجنة الوزارية الخاصة بتطوير قطاع البيئة، لتحديد الأدوار الخاصة بمشروعات البيئة، وكذا الموافقة على تشكيل عدد من اللجان للتعامل مع المشكلات المتعلقة بالمخلفات الطبية، وما يخص تطوير محمية سانت كاترين، وكذا ما يتعلق بقانون التنمية الصناعية والتفتيش على المصانع، إلى جانب إصدار توجيه للمحافظين بعدم طرح أى فرص استثمارية لمصانع تدوير المخلفات إلا بعد التنسيق مع جهاز تنظيم إدارة المخلفات، ووزارة التنمية المحلية.

كما وافق رئيس الوزراء على المقترح الخاص بعقد اجتماع مع المستثمرين فى مجال تحويل المخلفات إلى طاقة، لاستعراض الفرص الاستثمارية المتاحة، والتعرف على أى معوقات من الممكن أن تواجه الاستثمار فى هذا المجال، كما وافق على الإعلان عن خطة الدولة للتعافى الأخضر، والتى تتضمن تطبيق معايير الاستدامة البيئية فى خطة الدولة الاقتصادية، وطرح الصناديق الخضراء، وكذا استراتيجية البيئة الجديدة.

وعقد «مدبولى» اجتماعاً آخر لاستعراض مخطط تطوير بحيرة الفسطاط والمنطقة المحيطة بها، وذلك بحضور المهندس هشام أبوالعطا، رئيس الشركة القابضة للتشييد، والمهندس محمد الخطيب، استشارى التطوير. وأكد رئيس الوزراء أهمية المشروع الذى يأتى فى إطار جهود الحكومة لتنفيذ تكليفات الرئيس بتطوير منطقة القاهرة التاريخية، لافتاً إلى أنه إلى جانب الناحية الجمالية التى سيضفيها المشروع على المنطقة، فإنه سيسهم فى توفير العديد من فرص العمل، سواء أثناء عملية التطوير أو بعد التشغيل. وكلّف الدكتور مصطفى مدبولى شركة الكراكات المصرية بالبدء فى أعمال تكريك بحيرة الفسطاط، وأن يتولى استشارى المشروع إعداد برنامج العمل والرسومات التنفيذية للمشروع، والبدء فى تنفيذه على الفور.

وخلال الاجتماع استعرض المهندس محمد الخطيب، استشارى التطوير، مقترح خطة تطوير المنطقة المحيطة بالبحيرة، مشيراً إلى أن مخطط المنطقة به نادٍ اجتماعى، ومطاعم مجاورة للبحيرة، ومطاعم مجاورة للحديقة، ومحطتا تموين سيارات، وفندق بيئى، وشقق فندقية، ومول تجارى، وفندق جبلى، وإسكان جبلى، وقرية ثقافية، فضلاً عن أماكن الانتظار والطرق وممرات المشاة والمناطق الخضراء.

وأضاف: تضم القرية الثقافية بالمنطقة أنشطة النسيج التراثى، والعروض الفنية الفلكلورية، واستوديوهات الفنانين، ومنطقة مطاعم ومقاهٍ تقليدية تقدم أطباق المطبخ المصرى، ومعرضاً وبازارات للحرف اليدوية التقليدية والهدايا، ومعرضاً للفنون التشكيلية يضم قاعات ندوات وتدريب، وساحة للمهرجانات؛ لتنظيم فعاليات ومعارض الأنشطة الثقافية، ومسرحاً مفتوحاً.

92 شركة

عالمية ومحلية تقدمت لمشروع تحويل المخلفات إلى طاقة منها 25 شركة مصرية.