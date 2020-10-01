محافظ بورسعيد يناقش الموقف التنفيذي للمشروعات الخدمية والتنموية

عقد اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، اجتماعًا موسعًا، اليوم، لمتابعة الموقف التنفيذي لعدد من المشروعات بقطاع مياه الشرب والصرف الصحي، بحضور اللواء أيمن خيري، مدير الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى والمهندس السيد شلبي رئيس قطاع المياه بأشغال مياه هيئة قناة السويس .

واستعرض المحافظ مشروع رفع كفاءة طريق "الرقة" جنوب بورسعيد بطول 3.1 كم، وكذلك طريق مدخل قرية العاشر بطول 1.1 كم، جنوب المحافظة، حيث وصلت نسبة التنفيذ إلي 85 % من اجمالي أعمال التطوير، وقال إن أعمال تطوير ورصف طرق الجنوب تأتي ضمن البرنامج التنفيذي للمحافظة لتوصيل كافة مرافق البنية الأساسية والطرق إلى قرى جنوب بورسعيد.

وأشار "الغضبان" إلى توقيع بروتوكول تعاون بين الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي وهيئة قناة السويس ممثلة في قطاع الأشغال لتنسيق وتنميط الخدمات بالمنطقة بما يضمن تقديم أفضل مستوى من الخدمات فى قطاع الصرف ومياه الشرب بمنطقة القابوطي الجديد التي تعد من المناطق الواعدة.

من جهته، أعلن أحمد زغلف، رئيس حي الجنوب، أن هناك متابعة مستمرة لأعمال تطوير ورصف قرى الجنوب مشيرا إلى أن رصف الطرق يلبي مطالب سكان منطقة الجنوب ويعد بمثابة شريان مروري حيوي يربط بين عدة طرق داخلية لتيسير إنتقال المواطنين في إطار توجيهات اللواء عادل الغضبان بالإرتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنيين في جميع المجالات.

كما تابع محافظ بورسعيد العمل بعدد من المشروعات التنموية بحى الضواحى، خلال اجتماعه مع اللواء يوسف الشاهد سكرتير عام المحافظة، واللواء أحمد قاسم، رئيس حي الضواحي، ومديرى إدارات الإسكان ووحدة تطوير العشوائيات والمساحة والتخطيط.

وناقش المحافظ مع الحضور خطط تطوير عدد من المناطق بحي الضواحي بما يتماشى مع الطفرة الملموسة على أرض بورسعيد فى كافة المجالات، كما شدد على التعاون مع صندوق تطوير العشوائيات، لرفع كفاءة وتطوير عدد من المناطق بالحي، فى إطار خطة المحافظة للإرتقاء بالخدمات المقدمة لكافة الأحياء، ووجّه "الغضبان" إلى التعاون والتنسيق بين كافة الجهات المختصة، لانجاز أعمال التطوير فى أقرب وقت ممكن.