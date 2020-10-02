حظك اليوم الجمعة 2-10-2020 برج الجدي على الصعيد المهني والعاطفي

مولود برج الجدي يتميزه بشدة صبره ورضاه عن نفسه وحياته التي يعيشها، وتقدم "الوطن" في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة حظك اليوم لمواليد برج الجدي على الصعيد المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم لمواليد برج الجدي على الصعيد المهني

الوضع الفلكي دقيق ويدفعك اليوم لعدم التساهل وعليك بالسيطرة على انفعلاتك.

حظك اليوم لمواليد برج الجدي على الصعيد العاطفي

القمر المكتمل معاكس وقد تقلق اليوم بشأن علاقة ما وعليك أن تقاوم الشكوك والظنون.

ومن أبرز مشاهير برج الجدي الفنان جورج وسوف، ويوافق تاريخ ميلاده 23 ديسمبر.