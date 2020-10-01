وزير البترول يصدر حركة تنقلات لرؤساء شركات قطاع البترول

أصدر السيـد المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية حركة تنقلات للسادة رؤساء ونواب رؤساء شركات قطاع البترول والثروة المعدنية، وذلك بهدف دعم المواقع البترولية بالكفاءات اللازمــة لتحقيق الأهداف المستقبلية المستهدفة وتبادل الخبرات اللازمة، حيث شملت الحركة شغل بعض المواقع التى خلت بخروج شاغلها لسن التقاعد القانوني, وشملت الحركة السادة التالي أسماؤهم:

• السيد المهندس / محمد شعبان محمد عبدالعاطي - رئيســاً لمجلس إدارة شركة مصر للبترول.

• السيد المهندس / عبدالله بخيت بدر بخيت - رئيساً لمجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة إيست زيت بتروليم (زيتكو) إعتباراً من 1 إبريل 2021

• السيد المهندس / إبراهيم مصطفى حسين الجوهري - رئيساً لمجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة شقير البحرية للزيت (أوسوكو).

• السيد المهندس / أسامة مصطفى السيد البغدادي - رئيساً لمجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة بترول جنوب أبوزنيمة (بتروزنيمة).

• السيد المهندس / بدري يماني محمد قاسم - رئيساً لمجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة بتروشهد إعتباراً من 10 نوفمبر 2020.

• السيد الجيولوجي / أشرف حسن محمد أبوزينة - رئيساً لمجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة الواحة للبترول.

• السيد المهندس / عصام الدين فريد عبدالحليم إسماعيل - رئيساً لمجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة برج العرب للبترول.

• السيد المهندس / حسين أحمد فرغلي أحمد بدوي - رئيساً لمجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة ثروة للبترول إعتباراً من 1 إبريل 2021.

• السيد المحاسب / مصطفي السيد أحمد إبراهيــم - رئيساً لمجلس الإدارة والعضو المنتدب للشركة المصرية لنقل وتوصيل الغاز (بوتاجاسكو).

• السيد المهندس / ياسر يوسف أبوالعلا الجرشه - رئيساً لمجلس الإدارة والعضو المنتدب للشركة المصرية للخدمات الفنية وصيانة الأجهزة (صيانكو).

• السيد المهندس / السيد بشندي محمد السيد - رئيساً لمجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة جنوب الضبعة للبترول إعتباراً من 10 نوفمبر 2020.

• السيد الجيوفيزيقي / هشام محمود حسن نعيم - نائباً لرئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة شلاتين للثروة المعدنية.