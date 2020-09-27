وزير البترول الأسبق: مجمع مسطرد يوفر 8 آلاف فرصة عمل

قال المهندس أسامة كمال، وزير البترول الأسبق، إن مشروع تكرير مسطرد يعكس نظرية الفكرة الشمولية التي تدار به الدولة في الوقت الحالي، فالمشروع به مشروعات أجنبية ومتداخلة مع جهاز تحسين البيئة لتنفيذ 22 كوبري ومحور في 6 أشهر فقط لتقليل الاختناقات والانبعاثات وتدوير للمخلفات والمياه في دوائر مغلقة حتى لا تكون انبعاثات غازية أو سائلة.

وأوضح "كمال"، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "صالة التحرير"، الذي يُعرض على شاشة "صدى البلد"، مع الإعلامية عزة مصطفى، على شاشة "صدى البلد"، أن مشروع تكرير مسطرد يعد قصة متكاملة بها استثمار أجنبي حوالي 4 مليار دولار كاستثمار خارجي إنتاج 4.7 مليون طن بترولية كانت تخرج مازوت لا قيمة له ولكن حاليا سيتم إنتاج بنزين ووقود طيارات بمواصفات أوروبية.

وأشار وزير البترول الأسبق، إلى أن افتتاح مجمع التكسير الهيدروجيني بمسطر يعمل على توفير 50 % من سعر السولار التي كان يتم صرفها على الاستيراد بالإضافة إلى إتاحة فرص عمل بمتوسط 8000 وظيفة في 5 سنوات متتالية.