غدا.. حفل محمد رشاد في الصعيد بمناسبة ذكرى نصر أكتوبر

أعلن المطرب محمد رشاد إحياءه لحفل غنائي غدا، في محافظة قنا بالصعيد احتفالا بانتصارات أكتوبر المجيدة.

وقال "رشاد" عبر حسابه الخاص بـ"فيسبوك": "فرحان إني بكره هكون وسط أهلي وأخواتي أهل قنا الصعايدة الطيبين بنحتفل سوا بانتصارات أكتوبر المجيدة بميدان المحطة الساعة 6 مساءً بإذن الله.. اللهم احفظ مصر قيادةً وشعباً".

وفي مطلع الشهر الماضي كان قد طرح المطرب محمد رشاد عبر قناته على يوتيوب أغنيته الجديدة "في غيابه تمام" كلمات هشام عبدالحليم وألحان حسن سراج وتوزيع أسامة عبدالهادي.

وتقول كلمات الأغنية: عيني على اللي اتربى في بعدي سواه البعد على الجانبين.. عيني على اللي اتهان وتعب بعدي اللي من غيري شافله يومين بهدله.

وتحدث المطرب محمد رشاد، عبر حسابه على موقع "فيس بوك"، عن انفصاله عن الإعلامية مي حلمي منذ أيام، وكتب "ناس كتير من أصدقائي كلموني بعد ماعرفوا خبر انفصالي.. عشان كده أنا عايز أقول.. كل شيء فى الأول والآخر نصيب وربنا يوفق الجميع".

وانفصل المطرب محمد رشاد عن زوجته مى حلمى بعيدًا عن أعين الإعلام، وقرر "رشاد" إلغاء متابعة "مي" عبر حسابه على "إنستجرام"، كما حذف كل الصور التي تجمعهما.

وفي أغسطس الماضي حسم الفنان محمد رشاد الجدل حول حقيقة انفصاله من المذيعة مي حلمي، بعد أن حل مؤخرًا كضيف عبر برنامج "اي تي".

وأوضح "رشاد" فى اللقاء، أنه خلع دبلة الزواج من يده، مشددًا على أن الانفصال تم رسميًا، ورفض التحدث عن الأسباب التي وصفها بـ"الشخصية" التي لا يجب التحدث فيها عبر الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي.

وتحدث المطرب محمد رشاد، عبر حسابه على موقع "فيس بوك"، عن انفصاله عن الإعلامية مي حلمي منذ أيام، وكتب "ناس كتير من أصدقائي كلموني بعد ماعرفوا خبر انفصالي.. عشان كده أنا عايز أقول.. كل شيء فى الأول والآخر نصيب وربنا يوفق الجميع".