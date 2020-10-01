مسؤول بمايكروسوفت يشيد بالمهندس المصري: يعمل لساعات إضافية

قال مدير مركز الأبحاث والتطوير لشركة مايكروسوفت بميونخ أندريا بودي، إن المهندس المصري حاتم عبدالله الذي يعمل منذ 11 عامًا مطورًا في المركز هو مطور ذاتي متميز ورائع، مشيرًا إلى أنه يقدر معلوماته وشغفه في تقديم المساعدة، وهو لديه رغبة في العمل ويقضي ساعات إضافية فيه إذا تطلب الأمر.

وأضاف "بودي"، في لقاء مع برنامج "مصر تستطيع"، المذاع على قناة "DMC" الفضائية، الخميس، ويقدمه الإعلامي أحمد فايق، أن "حاتم" يمتلك شخصية إيجابية في مواجهة التحديات، لافتا إلى أنه يقدر وجوده في فريقه، حيث إنه صاحب آراء وأفكار جديدة، موضحا: "نسعى دائما لجلب كوكبة من الجنسيات المختلفة، ولدينا عاملين من 14 جنسية، ولدينا حاتم من مصر".

وأشار مدير مركز الأبحاث والتطوير لشركة مايكروسوفت بميونخ، إلى أن "حاتم" يهوى لعب كرة القدم، وشارك في ماراثون للجري، ولديه رغبة في تحقيق قفزات لنفسه وللشركة.