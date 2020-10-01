عاجل.. "إكسترا نيوز" تعرض تسريبا يفضح المقاول الهارب: "قطر بتحبني وهتدفع"

عرضت الإعلامية آية عبدالرحمن عبر فضائية "إكسترا نيوز"، انفرادًا يدين المقاول الخائن محمد علي، حيث حصل على تمويلات قطرية، من أجل تشويه الدولة المصرية.

وقالت "آية": "مبدأهم أبجني تجدني، لا تقولي ثورة ولا انزلوا الميادين، اللي بيحكمهم هو الفلوس وبس، حتى لو هيبيع بلده وأهله، ولو هتدفع لي أكتر هبيع أكتر، حتى لو هنشر الفوضى".

وأضافت: "مبدأهم الغاية تبرر الوسيلة بصرف النظر عن شرعيتها".

وعرضت الإعلامية تسريبًا للمقاول الهارب، قال فيه: "قطر وطن عربي وبيحبني والمغرب بيحبني والمغرب والجزائر بيحبوني بس أغناهم قطر هيشتروا الفيلم بتاعنا، معاك برومو هيشتروه عشان هم بيكرهوا السيسي، وأنا معاهم وهم بيحبوني".

وتابع: "هيدونا الفلوس اللي احنا صرفناها وأكتر، بس خلاص جيبنا تكاليفنا ونبدأ بقى نيتفليكس وشريف فليكس وفتحي فيليكس ونجيب الصحف الأمريكية ده مكسب زيادة، بس إحنا التارجت قطر معاها فلوس".