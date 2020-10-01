عاجل.. "إكسترا نيوز" تعرض تسريبا يفضح المقاول الهارب: "قطر بتحبني وهتدفع"
كتب:
شريف سليمان
08:50 م | الخميس 01 أكتوبر 2020
تسريب المقاول الخائن محمد علي
عرضت الإعلامية آية عبدالرحمن عبر فضائية "إكسترا نيوز"، انفرادًا يدين المقاول الخائن محمد علي، حيث حصل على تمويلات قطرية، من أجل تشويه الدولة المصرية.
وقالت "آية": "مبدأهم أبجني تجدني، لا تقولي ثورة ولا انزلوا الميادين، اللي بيحكمهم هو الفلوس وبس، حتى لو هيبيع بلده وأهله، ولو هتدفع لي أكتر هبيع أكتر، حتى لو هنشر الفوضى".
وأضافت: "مبدأهم الغاية تبرر الوسيلة بصرف النظر عن شرعيتها".
وعرضت الإعلامية تسريبًا للمقاول الهارب، قال فيه: "قطر وطن عربي وبيحبني والمغرب بيحبني والمغرب والجزائر بيحبوني بس أغناهم قطر هيشتروا الفيلم بتاعنا، معاك برومو هيشتروه عشان هم بيكرهوا السيسي، وأنا معاهم وهم بيحبوني".
وتابع: "هيدونا الفلوس اللي احنا صرفناها وأكتر، بس خلاص جيبنا تكاليفنا ونبدأ بقى نيتفليكس وشريف فليكس وفتحي فيليكس ونجيب الصحف الأمريكية ده مكسب زيادة، بس إحنا التارجت قطر معاها فلوس".