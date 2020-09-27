وائل غنيم: المقاول الهارب وأمثاله تجار غضب.. والإخوان عاوزينا زي سوريا

وجه وائل غنيم، رسالة إلى الشعب المصري بشأن الدعوات للتظاهرات من قبل تنظيم الإخوان الدولي قائلا، إن هؤلاء ممولين من أجل استغلال غضبك، هم عبارة عن تجارة غضب يريدون استغلال غضب المواطنين في تحقيق مصالحهم الشخصية، وذلك ينطبق على كل كوادرهم منهم محمد علي ومعتز مطر، محمد ناصر، وعبد الله الشريف وغيرهم، جميعهم يريدون أن يوظفوا غضبك من أجل مصالحهم.

وأضاف "غنيم"، خلال بث مباشر على صفحته على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، أن بعض الأشخاص الممولين من قطر يرغبون في إثارة غضب الشعب المصري، من خلال دعوتهم لمظاهرات وغيرها.

وتابع: "كل 20 أو 30 واحد يخرجوا يقولك مظاهرة ويصور، عاوزين يظهروا للناس أن في مظاهرات وبتاع عشان يرجعوا تاني وده مش موجود".

وأشار إلى أن الإخوان تريد استحداث النموذج السوري من جديد، من خلال خروج المواطنين من القرى في تظاهرات والعمل على إنهاك قوات الأمن، وهذا عادة لا يحدث.