"الحياة اليوم" يلتقي أصحاب مشاريع بالسياحة البيئية: مصر جميلة

قال الدكتور منير نعمة الله، صاحب أحد المشاريع في مجال السياحة البيئية، إن أهالي سيوة يعملون في مشاريعه في تلك المنطقة، كما يعملون في مختلف مجالات العمل في الملح والخشب والتطريز: "دي عناصر بنفس القدر من الأهمية، والعلاقة بينا وبين أهل سيوة نابعة من منظومة طبيعية وشراكة مستدامة".

وأضاف "نعمة الله"، على هامش حوار خاص لإطلاق "ايكو إيجيبت" أول حملة للترويج للسياحة البيئية، وذلك خلال تقرير لبرنامج "الحياة اليوم" والذي يقدمه الإعلامي محمد مصطفى شردي والمذاع على فضائية "الحياة"، أن الوزراء الجدد في مصر هم وزراء بمفهوم جديد وجيل جديد لا يشابه سابقيه، ويستطيعون تفعيل منظومات مهمة بالاهتمام بالتراث الثقافي والبيئي، موضحا أن من يحرك قضية التنمية المستدامة هم المواطنون الذين يعملون بالحفاظ على التراث الثقافي الموجود في مصر، والتي يحتم على الجميع معاملتها باحترام كاستثمار حقيقي: "قضية الشباب لازم نلاقي فرصة أنه هو نفسه يعلم إيه معنى هويته المصرية وثقافته المصرية، وساعتها كل واحد هيعمل اللي هو بيحبه".

قال المهندس شريف الغمراوي، صاحب مشروع "بساطة" بسيناء، إنه وبعد تخرجه من كلية الهندسة عمل كباقي الشباب في القاهرة، ولكنه كان دائما ما يلجأ للذهاب إلى مدن أخرى دون القاهرة: "مصر جميلة أوي، والتنوع اللي فيها رهيب".

وأضاف "الغمراوي" خلال التقرير، أنه من أوائل المصريين الذين أقاموا مشروعات في شبه جزيرة سيناء: "أنا كل مكان كنت بروحه كنت بنصب الخيمة وأقعد، ولما جيت (بساطة) أعجبت بيها وقررت أني ممشيش"، موضحا أنه وفي مشروعاته لم يسعَ إلى منافسة الطبيعة ولكن استثمارها، وإجراء سياحة بمعناها الأصلي والذي يقضي بالتبادل الحضاري بين الأمم: "مقتنع أن الحضارة بتاعتنا في منتهى القوة، والطبيعة بتاعتنا في منتهى الجمال".

قال أحمد يحيى، صاحب أحد المشاريع في مجال السياحة البيئية، إنه وبعد دخوله إلى عالم السياحة عمل في مجال السياحة البيئية، ووجد بأن مصر بها كل المقومات ولكن لم يعمل بها الكثير من المصريين، حتى قرر إنشاء شركة لتسويق تلك السياحة البيئية.

وأضاف "يحيى"، خلال التقرير، أنه ومع زيارته للنوبة وجد الكثير من الثقافات النوبية والكنوز التي من شأنها جلب مردود اقتصادي كبير على أهالي النوبة: "لقينا كنز في وسط الميه مهجوره، وحولناها لدرة من درر السياحة البيئية"، موضحا أنه وخلال بداية عمله في مشروعه قام بإعادة بناء البيوت المنهارة في منطقة النوبة مع تقديم التراث النوبي بطريقة تجذب السائحين للوصول لمعادلة الصحيحة للتسويق للتراث النوبي.