محافظ الإسكندرية يناقش مخرجات المخطط الاستراتيجى للتنمية العمرانية

استقبل اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، فريق عمل مشروع المخطط الاستراتيجى الإقليمي للتنمية العمرانية للمحافظة، اليوم، لعرض ومناقشة مخرجات المخطط الاستراتيجى للمحافظة.

جاء ذلك فى إطار مسئوليات الهيئة التي حددها قانون البناء رقم ١١٩ لسنة ٢٠٠٨، بتحديد قضايا وفرص التنمية الواعدة بكافة أرجاء المحافظة مع عرض المشروعات الداعمة للتنمية فى كافة القطاعات موزعة على مناطق وأحياء المحافظة، وكذلك مناطق الامتداد والتوسع العمراني المستقبلى وحتى ٢٠٣٠ مدعمة بفرص العمل والاستثمارات اللازمة لتنفيذها.

حضر الإجتماع، الدكتورة جاكلين عازر، نائب المحافظ، واللواء عبد الفتاح تمام سكرتير عام المحافظة، والمهندس علاء الدين عبد الفتاح، رئيس الهيئة العامة للتخطيط العمرانى، ود. مها فهيم، نائب رئيس الهيئة للتخطيط القومى والإقليمى والبحوث والدراسات، ود. هانى عياد، رئيس فريق العمل استشارى الدراسات الإقليمية، ود. عبد الوهاب حلمي، استشارى التخطيط الصناعي والتنمية الصناعية، ود.مصطفى منير استشارى الدراسات العمرانية، ود. محمد صابر استشارى دراسات التنمية الاقتصادية، وم. محمد سمير خبير نظم المعلومات الجغرافية وصلاحيات تنمية الأراضى. ورئيس ومهندسي المركز الإقليمي للهيئة بإقليم الإسكندرية، وفريق عمل المشروع.