وزيرة الثقافة: أسعار الكتب بمعرض الإسكندرية تبدأ من جنيه واحد

افتتحت الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة، يرافقها اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، والدكتور خالد جلال رئيس قطاع الإنتاج الثقافي، والدكتور أحمد عواض، رئيس هيئة قصور الثقافة، مساء اليوم الخميس، معرض الإسكندرية للكتاب الذى تقيمه الهيئة المصرية العامة للكتاب، برئاسة الدكتور هيثم الحاج علي، بأرض كوتة بالازاريطة، والذي يستمر حتى 10 أكتوبر الجاري.

وقالت "عبد الدايم" إن معرض الإسكندرية للكتاب يعد الأول عربياً وإفريقياً، والثاني عالمياً بعد معرض موسكو الدولي للكتاب بعد جائحة كورونا، مشيرة إلى أن إقامة المعرض يجسد إصرار الدولة المصرية على نشر الوعي والتنوير لكافة أطياف المجتمع، الأمر الذي يتسق ويتوافق مع استراتيجيتها لترسيخ الهوية الثقافية والوطنية.

وتابعت أن القراءة تلعب دورًا كبيرًا في اكتساب المعرفة وتشكيل اللبنة الأساسية لبناء المجتمعات المتقدمة، ووجهت الدعوة للشباب والنشء بالإسكندرية ومحافظات الدلتا لزيارة المعرض لاقتناء والاطلاع على أحدث الإصدارات في مختلف المجالات المعرفية.

وأشارت إلى أن أسعار الكتب تبدأ من جنيه واحد، مؤكدة ضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية فى مواجهة فيروس كورونا .

المعرض يقام على 4200 متر بمشاركة 95 ناشرا

ويقام المعرض على مساحة 4200 متر مربع، بمشاركة 95 ناشرًا ومختلف قطاعات وزارة الثقافة، منها المجلس الأعلى للثقافة، والهيئة العامة لقصور الثقافة، إضافة إلى مكتبة الإسكندرية وأكاديمية الفنون، ومؤسسة دار المعارف والأهرام.

وتم التنسيق مع وزارة الصحة من خلال مديرية الصحة بالإسكندرية لتطبيق كافة الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا، والتى تشمل قياس درجات الحرارة، والمرور عبر بوابات التعقيم الذاتى، والالتزام بارتداء الأقنعة الطبية، والحفاظ على مسافات التباعد الآمن إضافة إلى تحديد عدد الزوار طبقا للطاقة الاستيعابية ، مع تواجد فريق من الطب الوقائى لمتابعة إجراءات السلامة.

ويضم جناح هيئة الكتاب مايقرب من 500 عنوان من أحدث إصداراتها بمختلف السلاسل والمجالات، وسيتم عمل تخفيضات وخصومات هائلة.

ومن العناوين التى يضمها المعرض "سبع سنوات في طيبة" للواء سمير فرج، و"أبو بكر الصديق والصديق"، و"قصور مصر"، و"تاريخ العلوم في الحضارات القديمة"، و"تحرير العقل"، و"عطيل"، و"ميراث مصر الأسطوري".

وقال الدكتور أحمد عواض رئيس هيئة قصور الثقافة، لـ"الوطن"، إن الهيئة تشارك بـ250 عنوانًا، حيث تتراوح أسعار الكتب من 1- 15 جنيهًا، لافتًا إلى أن الهيئة أصدرت مؤخرًا كتاب "الرقابة البرلمانية" للكاتب مصطفى بكري، والذي يتناول تاريخ البرلمان منذ إنشائه، بالتحليل السياسي والاجتماعي.

ويفتح معرض الإسكندرية أبوابه للجمهور يوميًا من الساعة 11 صباحًا إلى 10 مساءً، عدا يوم الجمعة حيث يبدأ استقبال الزوار في الواحدة ظهرًا.