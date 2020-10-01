مدير مستشفيات عين شمس تكشف تفاصيل مرض والد الفنان شادي خفاجة

كشفت الدكتورة سامية عبده، مدير مستشفيات جامعة عين شمس، أن حالة والد الفنانين شادي وهادي خفاجة مستقرة ولا توجد أي مشكلات، مشيرة إلى أنه محجوز في غرفة بالمستشفى التخصصي.

عبده: والد الفنانين يعاني من السكر وأجرى جراحتين

وأوضحت عبده، أن الحالة عندما دخلت مستشفى عين شمس التخصصي، كانت تعاني من مرض السكر، بالإضافة إلى إجراء عدد من العمليات المتكررة قبل حجزه بمستشفى عين شمس التخصصي، مشيرة إلى أنه أجرى عملية جديدة أثناء فترة حجزه الأولى بالمستشفى.

ولفتت إلى أنه كان في نفس منطقة عمليات متكررة، فبالتالي يطول التئام الجرح، مؤكدة أنه بعد تماثله للشفاء خرج وذهب لمنزله، مشيرة إلى أنه سبب رجوعه للمستشفى مرة أخرى يرجع لالتهاب الجرح، مضيفة أنه تم حجزه مساء أمس.

واكدت أن والد الفنانين يتلقى الرعاية الكاملة دون وجود أي مشكلات.

وقالت عبده، أنها حالة عادية جدا: "يمكن حالته المرضية، ولم توجد أي مشاكل توصلني أنه في المرة الأولى قام بشكر الناس والمستشفى لم تقصر في شئ وقامت بعمل الواجب تجاه".

ونشر الفنان شادي خفاجة، استغاثة له عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، لإنقاذ والده وذلك عقب دخوله بغيبوبة وفقدانه للوعي بسبب ما وصفه بالإهمال طبي في إحدى المستشفيات.

وكتب عبر حسابه الرسمي: "أنا مش عاوز أبويا يموت، أرجوكم ساعدوني، امبارح أبويا بدأ يخرف ويفقد الوعي وبدأ يدخل في غيبوبة، كلمت الدكتور الجراح بتاعه بقوله أبويا بيموت، ورد عليا يقولي أعمله إيه، والدكتور الجراح اللي عمل عملية ملوثة بيقول على العيان بتاعه أعمله إيه".

وأضاف: "أنا أبويا بيروح مني بسبب أخطاء الأطباء، وأبويا دخل يعمل عملية فتاق في الصدر وركب شبكة بتاريخ 5 أغسطس ونصبوا عليا قالولي ادفع 25 ألف جنيه تأمين واللي هيتبقى بنعملك بيه استرداد، وفوجئت بعد العملية بفاتورة بـ90 ألف جنيه".

وأوضح: "أبويا فضل يتابع مع الدكتور الجراح (أ.ع)- في عيادته وفي المستشفى وجرح أبويا دون تحسن مع فقدان الشهية وحالة إعياء عامة جسديا وده بسبب إن الجرح ملوث جدا من العملية والنتيجة إن الدكتور طلب حجزه ودخوله عمليات مرة تانية وكلفتنا 10 آلاف جنيه مقابل يوم واحد فقط وخرج على البيت، ومن يومها الدكتور بيبعت تمريض يغير على الجرح وبيتابع معاه ولكن دون جدوى أو تحسن وده منظر الجرح والحال اللي أبويا وصل ليه".

واستطرد: "أبويا حرفيا بيموت مني ومش قادر أعمل إيه أنا وأخواتي، وإحنا من إمبارح في المستشفى".