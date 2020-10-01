فعلوها في يناير.. إبراهيم عيسى: الإخوان يحاولون دائما "ركوب الأحداث"

قال الكاتب الصحفي إبراهيم عيسى، إن جماعة الإخوان الإرهابية أعداء للحركة الوطنية، ويعملون دائما على إفساد أي مشروع وطني يسعى لتحقيق حكم البلاد بالوطنية، ويتحالفون مع أي سلطة أو عدو يعمل على تعطيلها أو تقدم مصر للأمام، على مر تاريخهم.

وأضاف "عيسى"، خلال تقديمه برنامج "أصل المسألة.. أصل الجماعة"، المذاع عبر فضائية "ON"، اليوم، أنه في فترة حكم الإنجليز لمصر، كان هدف الإخوان إشغال الناس عن الوجهة الصحيحة والحياة والمطالب، وإبعادهم عن المطالبة بجلائهم.

ولفت الكاتب الصحفي إلى أنهم يحاولون دائما الركوب على الأحداث، وترويضها وفق أجندة الإخوان السياسية، مؤكدًا أن هذه سياسة الجماعة، والتي تحول الأحداث لخدمة مصالحها، وكأنهم هم المبادرون للأحداث الوطنية، موضحا أن ذلك نفس ما فعلوه في ثورة 25 يناير "يخرجوا يقولك الثورة وثوار واحنا عملنا وسوينا، وهما ليس لهم علاقة، يريدون فقط تحويل الحدث لخدمة مصالحهم الشخصية وخدمة الجماعة".