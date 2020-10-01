تسريب يفضح حصول المقاول الهارب على تمويلات قطرية لإنتاج فيلم

أذاعت الإعلامية آية عبد الرحمن عبر فضائية "إكسترا نيوز"، تسريبًا للمقاول الخائن محمد علي، يفضح حصوله على تمويلات من دويلة قطر.

وقال المقاول الخائن: "لو عاوز فلوس تارجت قطر معاهم فلوس وهما بيعشقوني، متصورش واعمل برومو حلو يكلفك دقيقة ونص وقول لقطر تعالوا اشتروه إحنا أجانب".

وأضاف محمد علي متحدثًا عن استغلاله لقطر في الحصول على تمويل: "لما يدفعوا الفلوس صور بقى وحط ميزانية الفيلم وهيبقى جامد، ويطلع شكلنا حلو، وقولهم أي تكاليف يغطوها، نتفليكس هتاخده والمصريين هيشوفوني على يوتيوب والمغرب والجزائر، تبقى طلعت بشكل حلو كسبت فلوس وأمنت على عيالي ومفكرتش في أي بيزنس".

وتابع: "أول حاجة الـ100 ألف يورو يبقى أنا كده خلاص، أنا لازم بيزنس".

واستنكرت الإعلامية آية عبد الرحمن، ما جاء على لسان المقاول الهارب، قائلةً إنه ذكر كلمة "فلوس" مرات كثيرة، بالتوازي مع دويلة قطر: "نطق 13 مرة كلمة فلوس في 2:22 دقيقة، بالإضافة إلى 7 مرات نطق فيها كلمة قطر، مثل هذا الشخص ابتلاه الله بالغباء وكشف نفسه بغبائه".