تسريب يفضح تلقي المقاول الهارب تمويلا من قطر: يا تدفع يا مفيش مكالمات

اعترف المقاول الهارب محمد علي ضمنيا بأنه يتلقى تمويلات من قطر من أجل تشويه الدولة المصرية، وقال خلال تسريب جديد عرضته الإعلامية آية عبد الرحمن عبر فضائية "اكسترا نيوز": "قطر بيعشقوني عشق، لما نعملهم فيلم حتتين أكشن وبتاع هتروح انت بقى مش انت طبعًا، الأجانب".

وأضاف: "لو قلت لقطر تشتري هيشتروا، وادي للراجل فلوسه ببرومو، متصورش ومتتورطش في فلوس، هناخد الفلوس هفكر معاك".

وتابع المقاول الهارب: "المكالمة دي بيني وبينك، التانية لازم تبعت لي الفلوس همضي معاك، كده انت أونس، مفيش مكالمات تاني، لازم تكلمني وتقولي حاجز مدريد، أنا موافق همضي معاك، كده إحنا أونس، كده أنا بقى سقطنا لك الأفكار وانت أعجبت بيها وأنا أهو تمام، تبعت بقى آجي أصور، ونتكلم في الفيلم ودهاليزه".

وبدورها، علقت آية على التسريب قائلة: "مبدأهم أبجني تجدني، لا تقولي ثورة ولا انزلوا الميادين، اللي بيحكمهم هو الفلوس وبس، حتى لو هيبيع بلده وأهله، ولو هتدفع لي أكتر هبيع أكتر، حتى لو هنشر الفوضى".

وأضافت: "مبدأهم الغاية تبرر الوسيلة بصرف النظر عن شرعيتها"، وعرضت تسريبًا للمقاول الهارب".