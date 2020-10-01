مطار شرم الشيخ يستقبل أولى رحلات شركة "إير أستانا" الكازخستانية

استقبل مطار شرم الشيخ الدولي، أولى رحلات شركة "أير أستانا" اليوم، قادمة من دولة كازاخستان، وعلى متنها 220 راكبًا، عقب استئناف الحركة الجوية إلى شرم الشيخ بعد توقف حركة الطيران بسبب جائحة كورونا المستجد.

وقال اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، إن وفدًا من المحافظة ومكتب هيئة تنشيط السياحة بشرم الشيخ استقبل السائحين ووزعوا الهدايا والورود والأعلام المصرية، وكتيبات بجميع اللغات توضح أهم المعالم السياحية بجنوب سيناء.

وأكد المحافظ أنه من المقرر أن تسيير ٤ رحلات أسبوعيًا من دولة كازاخستان إلى شرم الشيخ، موضحًا استقبال الطائرة بتقليد رش المياه، وتقديم كافة التسهيلات اللازمة، وسرعة إنهاء إجراءات وصول الركاب، وسط تطبيق الإجراءات الاحترازية، والتباعد الاجتماعي حفاظًا على سلامة السائحين والعاملين بالمطار.