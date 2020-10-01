"الأدوية" تحذر من مستحضر "بون كيدي" للأطفال

قال الدكتور علي عوف، رئيس شعبة الأدوية باتحاد الغرف التجارية، إن المستحضر الذي حذرت منه هيئة الدواء ويحمل اسم "بون كيدي" هو عبارة عن تركيبة لـ"كريم" خاصة بالأطفال الذين يستخدمون الحفاضات، ويتم دهانه لصنع طبقة عازلة بين جلد الطفل والحفاضة.

وأضاف "عوف"، خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج "مساء DMC" والذي يقدمه الإعلامي رامي رضوان والمذاع على فضائية "DMC"، أن هناك شركة مجهولة قامت بصناعة كمية من ذلك الدواء في مصانع غير مرخصة، ووضعت عليه رقما غير معروف بالنسبة للشعبة، وتم رصد المنتج في الأسواق وإبلاغ هيئة الدواء، وهي التي تحركت على الفور، موضحا أنه تم إجراء بحث بخصوص ذلك المنتج والتأكد من مدى صلاحيته للأطفال من عدمه، وتم التأكد من أن الرقم غير مدرج في تسجيل وزارة الصحة، ولا تعلمه هيئة الدواء: "كان مكتوب عليه اسم مصنع وتم التفتيش على المصنع واتضح أن المصنع لم ينتجه، ومن هنا بدأت القصة".

وأكد أنه تم إعطاء إنذار لكل الصيدليات بعدم تداول ذلك الدواء في الصيدليات للجمهور، ومن المفترض على الصيدلي شراء الأدوية بفاتورة ضريبية عبر الموزع، مشيرا إلى أنه على كافة الصيدليات الالتزام في توفير العقاقير بفاتورة رسمية من الجهات المعنية، وسيتم تتبع مصدر تلك الفواتير الخاصة بذلك العقار لمنع بيعه أو ترويجه، وسيتم سحبه من الأسواق.

وتابع: "هيئة الدواء المصرية تعمل حاليا على إنتاج منظومة تتبع العقاقير في المستقبل، ويجب على المستهلك التحري من الصيدليات التي يتعامل معها حتى تكون مصدرا موثوقا بالنسبة للمواطن".