رئيس التحرير

محمود مسلم

بالصور: ضبط 10 آلاف عبوة دواء مهربة بمركز طبي في طنطا

كتب:

احمد فتحي ورفيق ناصف
05:23 م | الثلاثاء 08 سبتمبر 2020
بالصور :ضبط 10 ألاف عبوة دواء مهربة من الجمارك ومنتهية بطنطا

بالصور :ضبط 10 ألاف عبوة دواء مهربة من الجمارك ومنتهية بطنطا

تحفّظ تموين الغربية، من ضبط 10 آلاف عبوة دواء مهربة من الجمارك ومنتهية الصلاحية داخل مركز طبي بطنطا.

كان المهندس محمد أبوهاشم، وكيل وزارة التموين بالغربية، تلقى إخطارا بتمكن حملة من الرقابة التموينية بالمديرية وبالإشتراك مع مديرية الصحة من ضبط مركز طبي بداخله 10 آلاف عبوة دواء مهربة من الجمارك ومنتهية الصلاحية، وجرى التحفظ على المضبوطات، وتحرر محضر رقم 22621 جنح ثان طنطا، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.

اقرأ المزيد:

عاجل.. محكمة طنطا تؤيد إخلاء سبيل الطبيب المتهم بالتحرش بالمريضات

القائمة النهائية للمتقدمين لمنصب عميد "حقوق طنطا"

صور.. سقوط لوحة إعلانات يعطل حركة قطارات "طنطا- المحلة"

جامعة طنطا تختتم فعاليات المؤتمر الافتراضي الأول للتمريض

"تعليمي طنطا" تحصد التصنيف الدولي الأول في قطاعى "العمليات والعنايات"

العثور علي رضيع بأحد شوارع طنطا

"مستشفيات طنطا الجامعية" تُكرَم الدكتور "مجدي سبع"

إخلاء سبيل الطبيب المتهم بالتحرش بالمرضى في طنطا بكفالة 15 ألف جنيه