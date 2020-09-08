بالصور: ضبط 10 آلاف عبوة دواء مهربة بمركز طبي في طنطا
كتب:
احمد فتحي ورفيق ناصف
05:23 م | الثلاثاء 08 سبتمبر 2020
بالصور :ضبط 10 ألاف عبوة دواء مهربة من الجمارك ومنتهية بطنطا
تحفّظ تموين الغربية، من ضبط 10 آلاف عبوة دواء مهربة من الجمارك ومنتهية الصلاحية داخل مركز طبي بطنطا.
كان المهندس محمد أبوهاشم، وكيل وزارة التموين بالغربية، تلقى إخطارا بتمكن حملة من الرقابة التموينية بالمديرية وبالإشتراك مع مديرية الصحة من ضبط مركز طبي بداخله 10 آلاف عبوة دواء مهربة من الجمارك ومنتهية الصلاحية، وجرى التحفظ على المضبوطات، وتحرر محضر رقم 22621 جنح ثان طنطا، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.