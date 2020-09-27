عمرو أديب: أتحدى لو فيه دواء أو سلعة مش لاقيينها.. والتغيير هياخد وقت

قال الإعلامي عمرو أديب، إن الإصلاح الاقتصادي مؤلم، مشيرًا إلى أن المواطنين يتحملون الصعاب لكي تمر هذه الفترة على خير، وهو ما سينعكس بالإيجاب على حياة الأجيال القادمة.

وأضاف أديب خلال حلقة اليوم من برنامج "الحكاية"، عبر شاشة "mbc مصر": "ستأتي أجيال حياتها أفضل وتعيش في مدن وطرق ومستشفيات وتتلقى تعليمًا أفضل".

وتابع: "أتحداكم النهاردة لو في دواء مش لاقيينه؟! في سلعة مش لاقيينها؟! لكن في دول كبرى قالوا لهم استخدموا ورق التواليت وش وضهر".

وأردف أن المصريين يعانون بعض الصعاب على غرار ما يحدث في مختلف دول العالم بسبب أزمة كورونا، بالإضافة إلى أن مصر مرت بثورتين في عامي 2011 و2013: "المسألة هتاخد وقت، مفيش سِحر، ومفيش عصا سحرية في يد الرئيس السيسي ولا في يد غيره".