بعد بدء تنسيق الأزهر 2020.. عناوين مكاتب التنسيق في المحافظات

بدأ اليوم طلاب الناجحين في الدور الأول للثانوية الأزهرية 2020، بتسجيل رغبات تنسيق الأزهر، ويستمر حتى يوم الخميس 1 أكتوبر، على بوابة الحكومة المصرية.

ويمكن للطلاب تسجيل رغبات تنسيق الأزهرية في المنازل أو من خلال مكاتب التنسيق التابعة للأزهر الشريف، والتي ترصدها "الوطن" ضمن خدماتها التي تقدمها لقرائها على مدار الساعة ، من موقع "بوابة الحكومة المصرية"، في التقرير التالي..

عناوين مكاتب تنسيق الأزهرية 2020 في المحافظات

وتوفر الأزهر الشريف 3 مكاتب لتسجيل الطلاب لرغباتهم وهم كالآتي...

المكتب الرئيسي بالقاهرة

وذلك في وحدة نظم المعلومات والشبكات بمنى المعامل المركزية- طريق النصر امام قاعة المؤتمرات الدولية - مدينة نصر - القاهر

مكتب طنطا

كلية الشريعة والقانون طنطا

مكتب اسيوط

الامانه العامة باسيوط

تنسيق الثانوية الأزهرية 2020

من المتوقع أن يزيد التنسيق هذا العام 1% عن تنسيق العام السابق، نظرا لارتفاع نسبة النجاح، فقد بلغت نسبة النجاح للشهادة الثانوية الدور الأول للقسم العلمي 72%، بينما بلغت نسبة القسم الأدبي 64%، بنسبة نجاح عامة 67.66%، من إجمالي المتقدمين وعددهم 115443 طالبًا، حيث حضر منهم 113987 طالبًا، وبلغت نسبة نجاح العلوم الإسلامية 100%.

وكانت قد بلغت النسبة المئوية للنجاح العام الماضي 2018/ 2019 (49.98)% كنسبة عامة، ونسبة النجاح للقسم الأدبي 41.78% أما القسم العلمي 67.78%.