30 ألف طالب يسجلون رغباتهم في تنسيق الدور الأول بجامعة الأزهر

سجل 30 ألف طالب وطالبة بالأزهر، رغباتهم على موقع بوابة الحكومة، بتنسيق الدور الأول للطلاب الحاصلين على الثانوية الأزهرية، منذ بدء تسجيل الرغبات، الاثنين الماضي، والمقرر انتهاءه غدًا الخميس.

وقال الدكتور يوسف عامر، نائب رئيس جامعة الأزهر لشؤون التعليم والطلاب، إنَّ عدد مرات التسجيل والتعديل بلغ 34 ألفًا و600 طالب، وبلغ عدد طلاب الثانوية الأزهرية الناجحين بالدور الأول 77 ألفًا و122، تقرر فتح باب تسجيل الرغبات أمام طلاب الدور الثاني للثانوية الأزهرية والبالغ عددهم 32 ألفًا و969 طالبًا، من الأحد المقبل 4 وحتى الثلاثاء 6 أكتوبر، على أن تعلن نتيجة التنسيق في العاشر من الشهر ذاته.

وكان مجلس جامعة الأزهر برئاسة الدكتور محمد المحرصاوي، رئيس الجامعة؛ قد وافق على بدء العمل بمكتب تنسيق القبول الإلكتروني بالجامعة؛ لتمكين طلاب وطالبات الشهادة الثانوية الأزهرية، الناجحين في الدور الأول من تسجيل رغباتهم بداية من الاثنين الماضي، وحتى غد الخميس.

وأوضح المركز الإعلامي بجامعة الأزهر، أنَّ المجلس وافق على إضافة معهد نُظم المعلومات الإدارية بكليات التجارة بنين وبنات، إلى رغبات التنسيق بدءًا من العام الدراسي الحالي.

وأضاف المركز الإعلامي بجامعة الأزهر، أنَّه وافق أيضًا على إضافة معهد معاوني القضاء بكليات الشريعة والقانون للبنين، وشعبها بـ"الدراسات الإسلامية والعربية للبنات"، إلى رغبات التنسيق بدءًا من هذا العام، وتقرر افتتاح المعهد بالكليات المذكورة في "القاهرة، وطنطا، وتفهنا الأشراف، وأسيوط".

ووافق المجلس على إضافة فصول الهندسة الزراعية بأسيوط إلى رغبات التنسيق بدءًا من هذا العام، وكذلك تطبيق قرار رئيس مجلس الوزراء بتخفيض الحد الأدنى بنسبة 2% لطلاب محافظة شمال سيناء، الحاصلين على الشهادة الثانوية الأزهرية هذا العام، شريطة أن يكون مقيمًا بها فعليًا.