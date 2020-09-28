شروط التحويل بين كليات جامعة الأزهر بعد بدء تنسيق 2020

بدأ اليوم طلاب المرحلة الأولى من تنسيق الأزهر 2020، في تسجيل رغبات تنسيق الثانوية الأزهرية، ويستمر حتى يوم الخميس 1 أكتوبر، على بوابة الحكومة المصرية، بالإضافة إلى أنه تم وضع شروط الواجب توفرها للراغبين في التحويل بين كليات جامعة الأزهر.

تنسيق الثانوية الأزهرية 2020

من المتوقع أن يزيد التنسيق هذا العام 1% عن تنسيق العام السابق، نظرا لارتفاع نسبة النجاح، فقد بلغت نسبة النجاح للشهادة الثانوية الدور الأول للقسم العلمي 72%، بينما بلغت نسبة القسم الأدبي 64%، بنسبة نجاح عامة 67.66%، من إجمالي المتقدمين وعددهم 115443 طالبًا، حيث حضر منهم 113987 طالبًا، وبلغت نسبة نجاح العلوم الإسلامية 100%.

وكانت قد بلغت النسبة المئوية للنجاح العام الماضي 2018/ 2019 (49.98)% كنسبة عامة، ونسبة النجاح للقسم الأدبي 41.78% أما القسم العلمي 67.78%.

الشروط الواجب اتباعها للتحويل بين الكليات الأزهري:

- أن تتم جميع حالات التحويل أو نقل القيد بموافقة عميدي الكلية المحول منها وإليها.

- لا يتم الالتفات لأية طلبات مخالفة للوائح أو بعد انتهاء فترة التحويل والمعتد به في ذلك هو تاريخ سداد مصروفات التحويل.

- أن يكون الطالب أو الطالبة ناجحا بتقدير مقبول على الأقل.

- لا يسمح بالتحويل للطلاب المنقولين بمواد بأي حال من الأحوال.

- فيما يتعلق بكليات الطب وطب الأسنان والهندسة والصيدلة والهندسة الزراعية والعلوم فيجوز التحويل بموافقة العمداء المختصين واعتماد رئيس الجامعة بشرط الحصول على تقدير ممتاز، وذلك في غير الفرق النهائية وقبل النهائية.

- لا يجوز تحويل الطلاب والطالبات الذين منحوا فرصا استثنائية للتقدم لأداء الامتحان من الخارج.

- لا يجوز للطالب أو الطالبة العدول عن التحويل أو نقل القيد بعد الموافقة عليه واعتماده مهما كان الأسباب.

- التحويل ونقل القيد بين الكليات والشعب مسموح به مرة واحدة خلال العام الجامعي الواحد، ولا يجوز ذلك بعد انتهاء المواعيد.

- لا يجوز للطالب بعد الموافقة على التحويل واعتماده المطالبة بالسكن الجامعي، حيث إن ذلك تم بناءً على رغبته.

- يستثنى من ذلك الذي يتم نقله لشعبة أو لكلية ليس لها نظير في المنطقة الجغرافية التابع لها.