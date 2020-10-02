طالبة القاهرة الجديدة: أمارس الدعارة منذ 3 سنوات وصديقي السبب

كشفت فتاة جامعية، عن تفاصيل جديدة فى واقعة اتهامها بتكوين شبكة لممارسة الدعارة بمنطقة القاهرة الجديدة، مؤكدة أنها تمارس الأعمال المنافية للآداب منذ 3 سنوات، بعد أن تعرفت على نجل رجل أعمال شهير، وارتطبت به بعلاقة حب، ونشأت بينهما علاقة غير شرعية، موضحة أن صديقها عاشرها معاشرة الأزواج ثم رفض الزواج منها وطردها من الشقة المستأجرة.

وتابعت المتهمة: "بعد طردي من الشقة توجهت إلى صديقتي، وأخبرتها بما حدث فطلبت مني العمل كراقصة فى ديسكو، ثم بدأت العمل فى تكوين شبكة الدعارة من خلال مواقع التواصل الاجتماعي، واستهدفت للصبية بمراحل الأعدادي والثانوية العامة".

وقررت النيابة حبس المتهمة 4 أيام على ذمة التحقيقات، كما طلبت النيابة بعرض المجني عليها على الطب الشرعي للتاكد من تعاطيها المواد المخدرة من عدمه ومازالت التحقيقات مستمرة.

رصدت الإدارة العامة لحماية الآداب بقطاع الأمن الاجتماعى، وجود إحدى الصفحات الإلكترونية على أحد التطبيقات الالكترونية تحوى على العديد من صور الفتيات وبعض العبارات التى يبدى من خلالها المُعلن استعداده لممارسة الأعمال المنافية للآداب بمقابل مادى.

بإجراء التحريات وجمع المعلومات أمكن تحديد القائم على إدارة الصفحة المشار إليها وتبين أنها إحدى السيدات (جامعية – مقيمة بمحافظة السويس- لها معلومات جنائية).. عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطها وبصحبتها فتاة أخرى (بدون عمل – مقيمة بمحافظة القاهرة- لها معلومات جنائية)، وذلك حال تواجدهما بدائرة قسم شرطة التجمع الخامس بمحافظة القاهرة، وبحوزتهما (5 هواتف محمولة "أحدهم خاص بالمتهمة الأولى يحوى الرسائل والمحادثات التى تدل على صحة التحريات"- مبلغ مالى). وبمواجهتهما أقرت المتهمة الأولى بقيامها بممارسة الأعمال المنافية للآداب وتسهيل وإستغلال الثانية فى ذات الأعمال عبر شبكة الإنترنت مقابل مبلغ مالى قدره (1500 دولار أمريكى)، وأضافت بأنها قد أنشأت الصفحة المُشار إليها لذات الغرض، وبمناقشة المتهمة الثانية أكدت ما جاء بأقوال المتهمة الأولى.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وكانت الأجهزة الأمنية واصلت جهودها فى ضبط قضايا الترويج لممارسة الأعمال المنافية للآداب بمقابل مادى عبر شبكة الإنترنت فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمواجهة الجريمة بشتى صورها، لاسيما الجرائم المرتكبة عبر شبكة المعلومات الدولية الإنترنت ومكافحة كافة الأعمال الأخلاقية والمنافية للآداب العامة.