جمال العدل: لا توجد أي شركة تحتكر إنتاج المسلسلات حاليا

قال جمال العدل، المنتج السينمائي، إن مصر مازالت أسياد المنطقة العربية في الدراما العربية منذ بداية عام 1960، ومازالت مصر هكذا حتى الآن، حيث إنه وعلى مدار السنوات الماضية، تم ضبط أسعار السوق بالنسبة للأعمال الدرامية.

وأضاف "العدل"، خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج "مساء DMC"، والذي يقدمه الإعلامي رامي رضوان، والمذاع على فضائية "DMC"، أن الشركات المعنية باتت تنظم عملية إنتاج الأعمال الدرامية، حتى لا يشهد شهر رمضان العشرات من الأعمال في حين يتوقف العمل باقي العام، ولكن حاليا يتم ضبط تلك المنظومة.

وأوضح أن المنتجات الدارمية المصرية تنتشر على مستوى الشرق الأوسط بشكل كامل، ولا توجد أي شركة تحتكر انتاج المسلسلات خلال الفترة الحالية.