كورونا ترفع معدل البطالة في السعودية

كشف تقرير الهيئة السعودية للإحصاء، أن أكثر من 53 ألف موظف سعودي، من كلا الجنسين، تقدموا باستقالتهم خلال الربع الثاني من عام 2020، وذلك بسبب تأثير جائحة فيروس "كورونا" المستجد.

وقالت الهيئة العامة للإحصاء، في تقريرها عبر "تويتر"، إن أكثر من 11 ألف سعودي وسعودية تم فسخ عقود أعمالهم بموجب المادة 80 من نظام العمل، ليصل إجمالي عدد السعوديين ممن تركوا عملهم خلال الربع الثاني إلى أكثر من 116 ألف عامل وعاملة، وفقا لما نشره موقع "روسيا اليوم".

وأظهر التقرير أن أكثر من 284 ألف عامل وعاملة من غير السعوديين تركوا أعمالهم خلال الربع الثاني، منهم 60 ألف عامل وعاملة تقدموا باستقالاتهم.

وأشار إلى أن معدل البطالة بين السعوديين ارتفع 15.4% مقارنة بالربع الأول من عام 2020، الذي بلغ آنذاك 11.8%، ليتراجع إجمالي عدد العاملين بالمملكة بنسبة 0.03% مقارنة بالربع الأول، إذ بلغ عددهم 13.630 مليون عامل، مقارنة مع 13.635 مليون عامل في الربع الأول من 2020 ليتراجع بواقع 5 آلاف عامل خلال 3 أشهر.

وتراجع إجمالي العاملين السعوديين إلى 3.17 مليون مشتغل بنهاية الربع الثاني من العام 2020، مقارنة مع 3.203 مليون عامل في الربع السابق.

وبلغ عدد العاملين من الذكور السعوديين نحو 2.055 مليون مشتغل ليتراجع من 2.066 مليون مشتغل بالربع الماضي.

أصدر البيان التمهيدي لميزانية السعودية للعام 2021، حيث جرى تقدير ميزانية السعودية عند 990 مليار ريال للعام المقبل.

وفي حين جرى تقدير إيرادات الميزانية السعودية لعام 2021 عند 846 مليار ريال، أشارت التوقعات التقديرية إلى أن نفقات ميزانية السعودية للعام الجاري عند 1068 مليار ريال وفقا لقناة "العربية".

وتفصيلا، فمن المتوقع نمو إيرادات السعودية بنحو 10% في 2021.