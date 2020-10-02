رجل الأعمال محمد حلاوة يتحمل مصاريف 1000 حالة تصالح لغير القادرين

أعلن رجل الأعمال وعضو مجلس الشيوخ محمد حلاوة، عن تحمله قيمة مخالفات التصالح لعدد 1000 حالة على أن يكون نصفهم من محافظة القليوبية.

وقال "حلاوة" في بيان له إنه بشان ضروره دعم المواطن البسيط واستمرار المبادرات التي أطلقتها كيانات سياسية واقتصادية وطنية، فقد قرر رجل الأعمال محمد حلاوة عضو مجلس الشيوخ، أن يتحمل قيمة مقابل التصالح لعدد 1000 حالة يخصص نصفها لمواطني القليوبية من غير القادرين على دفع قيمة التصالح.

ويدعو النائب محمد حلاوة كل رجال الأعمال الوطنيين، أن يقوموا بدورهم المجتمعي نحو أهالينا من المصريين البسطاء تحت رعاية السيد رئيس الجمهورية، مختتمًا بيانه بـ "تحيا مصر تحيا مصر تحيا مصر".