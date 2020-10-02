كندة علوش تشكر صناع عمل حكاية "ضي القمر ": وصلت معاناة السيدات بصدق

وجهت الفنانة كندة علوش عبر حسابها على موقع "انستجرام"، الشكر للجمهور الذي أشاد بشخصية "عليا"، في حكاية "ضي القمر"، من مسلسل "إلا أنا"، كما وجهت الشكر لصناع العمل.

وكتبت "كندة"، "كمية الرسائل إلي بتوصلني يومياً من سيدات مروا بنفس معاناة شخصية عليا وباقي شخصيات مسلسل "ضي القمر" كبير ومؤثر.. الرغبة بالإنجاب والمشوار الصعب لتحقيق حلم الأمومة، المشاعر المتضاربة الألم والأمل الرحلة مع العلاج ضغط المجتمع وانعكاس كل المشاكل على الحياة الزوجية".

وأضافت "أنا ممتنة لثقتكم ورسايلكم ومحبتكم وبتمنى أكون قد الثقة.. بتمنى رب العالمين يحقق أحلامكم ويعوض صبركم وبالآخر الخيرة دائماً فيما يختاره الله كل الشكر للكاتبة الحساسة والموهوبة عبير سليمان إلي قدرت توصل معاناة السيدات بصدق وحساسية عالية وبنعومة من غير أي فجاجة وقدرت ببراعة تقدم مجموعة من النماذج النسائية المختلفة وتطرح مشاكلها".

واختتمت "شكراً للأستاذ الكاتب يسري الفخراني الي مهدلنا الطريق باختياره للمواضيع الي بتهم المجتمع وبتدخل جوا كل منزل وأسرة مصرية وعربية

عادت الفنانة السورية كندة علوش بعد غياب 3 سنوات عن الساحة الفنية بسبب رعاية ابنتها والتفرغ لأسرتها بحكاية "ضي القمر" من مسلسل "إلا أنا"، وقد لاقت الحلقات إشادات من الجمهور خاصة أن الموضوع يشغل أسرا كثيرة وقد أبكى أداء كندة في أولى حلقات المسلسل الجمهور بعد مشهد معرفة حرمانها من الإنجاب.

وتدور أحداث الحكاية من خلال قصة حب بين زوجين يلعبهما كندة ومحمد علاء "جامايكا"، ونتابع من خلالها بحث الزوجين عن الإنجاب ويعتبر أول عمل تليفزيوني يتعرض للتلقيح الصناعي.وحكاية "ضي القمر" من إخراج أحمد حسن الذي قدم من قبل حكاية "أمل حياتي"، التي حققت نجاحا كبيرا مع الجمهور، وسيناريو وحوار عبير سليمان.ويشارك في بطولة الحكاية الخامسة، "محمد علاء- جامايكا- ومحمد شاهين وأحمد عبدالله محمود، وزينب غريب، وشريف خير الله، وياسمين موافي"، وإنتاج سينرجي- تامر مرسي- بشراكة مع شركة "أروما" للمنتج تامر مرتضى.