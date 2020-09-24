فيديو.. كندة علوش تكشف عن شخصيتها في حكاية "ضي القمر"

من المنتظر أن يتم عرض حكاية "ضي القمر"، السبت المقبل، ضمن أحداث مسلسل "إلا أنا"، الذي كان حقق نجاحا كبيرا على مستوى الجمهور.

وكشف الفنانة السورية كندة علوش، عن الشخصية التي ستؤديها خلال أحداث المسلسل، عبر صفحتها الرسمية بـ"فيسبوك".

ونشرت "البرومو" الخاص بالمسلسل، معلقة: "انتظرونا ضي القمر الشيف عليا تأليف: يسري الفخراني وعبير سليمان إخراج: أحمد حسن انتاج: سينيرچي و أروما".

يذكر أن الفنانة كندة علوش، بدأت تصوير حكاية "ضي القمر" من مسلسل "إلا أنا" منتصف الشهر الجاري، وتجسد كندة خلال المسلسل، دور زوجة تبحث عن الإنجاب، وتضطر للتلقيح الصناعي، وخلال هذه العملية تجد أمامها العديد من الصعوبات والمشاكل.

ويشهد هذا المسلسل عودة كندة بعد غياب أكثر من 3 سنوات لرعاية ابنتها.

مسلسل "إلا أنا" عبارة عن دراما مستوحاة من قصص حياتية وفكرتها للكاتب يسري الفخراني، تدور أحداثه في 60 حلقة، وهو عبارة عن مجموعة من القصص المستقلة، كل قصة منها تدور في 10 حلقات، وتسرد تلك القصص وقائع وأحداث حقيقية في معظمها تتعرض لموضوعات تهم المجتمع بصفة عامة والمرأة بصفة خاصة.

يذكر أنه تم عرض حكاية "أمر شخصي" هو الحكاية الرابعة من مسلسل "إلا أنا" بطولة شيري عادل، ميدو عادل، نهال عنبر وإيهاب فهمي، وتدور أحداث الحكاية في إطار الإثارة والتشويق حول فتاه تتعرض للكذب من زوجها.

يذكر أنه في منتصف الشهر الجاري، قالت الفنانة حنان مطاوع، إنها لم تجرؤ على الدخول على مواقع التواصل الاجتماعي بعد عرض مسلسلها الأخير "إلا أنا"، والذي شاركها دور البطولة فيه الفنان بيومي فؤاد، غير أنها انتظرت مكالمة من زوجها أو والدتها لإخبارها عن إعجاب المشاهدين بدورها قائلة: "ممتنة لكل واحد كتب حاجة على دوري في المسلسل".

وأضافت "مطاوع"، خلال استضافتها ببرنامج "مساء DMC"، والذي يقدمه الإعلامي رامي رضوان، والمذاع على فضائية "DMC"، أنها سعت خلال دورها في ذلك المسلسل، باستشعار كل اللقطات قبل البدء فيها، مضيفة أنه في أحد المشاهد لجأت للبكاء بصوت عال حتى يغطي صوت بكائها على صوت الموسيقي، موضحة أن الحياة بها خيالا أكثر من الدراما المقدمة في الأعمال الدرامية، حيث إن الشارع المصري ملئ بالدراما التي لم تجسد بعد: "أنا شوفت نماذج كتيرة أوي مش لازم تبقى زي شخصية أمل، ولكن المصريين جدعان أوي".

وأكدت حنان مطاوع أنها قامت بمعايشة 2 من الصنايعية في منطقة المعز بالقاهرة لتعليمها كيفية مسك "الشاكوش" وطريقة النحت على النحاس والفضة: "أنا بحب ده وكانت جاية على هوايا أوي"، مشيرة إلى أن الأعمال الدرامية التي تدخل قلوب المشاهدين من المرة الأولى تأتي بسبب وجود "روح حلوة" بين أعضاء طاقم العمل.