أبرزها حياة كريمة.. الدولة تدعم الفئات الأكثر احتياجا في عهد السيسي

استعرضت شاشة "extra news"، في انفوجراف لها، كيف دعمت الدولة المصرية في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي الفئات الأكثر احتياجًا؟

وظهر ذلك جليًا في بعض النقاط، واستعرضتها القناة كالتالي:-

- إطلاق برنامج تكافل وكرامة عام 2015 لتقديم الدعم النقدي للأسر الفقيرة والأكثر احتياجا

- 19 مليار جنيه مخصصات اعتمادات مساعدات الضمان الاجتماعي وبرنامجي تكافل وكرامة لنحو 3 ملايين و600 ألف أسرة

- إطلاق المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" في عام 2019 لتوفير حياة كريمة للفئات الأكثر احتياجا

- تنفيذ المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" في 143 قرية بـ11 محافظة كمرحلة أولى

- تستهدف المرحلة الثانية من المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" 214 تجمعا ريفيا

- إطلاق المبادرة الرئاسية "سجون بلا غارمين أو غارمات في 2019 وصندوق تحيا مصر رصد 30 مليون جنيه لسداد ديون الغارمين والغارمات.

فاتورة دعم كبيرة تحملتها الحكومات المتعاقبة منذ عام 2014 حتى الآن، لضمان وصول الدعم لمستحقيه على كل الأصعدة، وتحديدا فيما يتعلق ببطاقات التموين، رغم كل التحديات الاقتصادية الكبيرة، ضمانًا وتأكيدًا على دعم المستحقين.

منذ عام 2015، ووفقا لما ورد بالميزانيات العامة للدولة، جاءت فاتورة الدعم الحكومي لبند السلع التموينية الشاملة للدعم السلعي المتعلق بسلع البطاقات، والدعم الموجه للخبز 269 مليار جنيه.

وبالتدقيق في الموازنة الجديدة، المطبقة بدءًا من يوليو الماضي وهى موازنة 2020/2019، سنجد أن فاتورة الدعم التمويني وصلت لـ84 مليار و400 مليون جنيه، منها 42 مليار ونصف ذهبت لدعم الخبز، كتأكيد من الحكومة للإبقاء على سعر الرغيف المدعم بـ5 قروش، حيث وصلت تكلفته الحقيقية لـ55 قرشًا، يتحمل منها المواطن فقط 5 قروش، والباقي تتحمله موازنة وزارة التموين، فيما خُصص 36 مليار جنيه و400 مليون للدعم السلعي.