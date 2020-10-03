بالخطوات.. كيفية الاشتراك الإلكتروني في علاج المهن الطبية 

أعلن اتحاد نقابات المهن الطبية، عن فتح باب الاشتراك بمشروع العلاج، منذ بداية أكتوبر الحالي، على أن يتم الاستفادة منه في بداية العام الجديد.

"الوطن" تشرح بالخطوات كيفية التسجيل الإلكتروني، وفقا لما أعلنه الموقع الخاص بمشروع العلاج بالاتحاد:

1. يتم الدخول إلى الموقع باستخدام اسم المستخدم وكلمة السر.

2. يتم الدخول إلى صفحة تجديد الاشتراك عن طريق الإنترنت.

3. لاشتراك العضو الأساسي فقط يتم الضغط على كلمة احسب مباشرة.

4. لاشتراك أحد المستفيدين يتم اختيار المستفيدين المراد اشتراكهم مع العضو الأساسي من خلال تظليل الدائرة الموجودة بجوار كل اسم مستفيد مع العضو

5. لإضافة مستفيد جديد يتم الضغط على كلمة (إضافة مستفيد) ويتم كتابة الاسم والصفة الخاصة بالمستفيد.

6. بعد الانتهاء من تحديد المستفيدين يتم الضغط على كلمة (احسب) لكي يظهر لك المبلغ الإجمالي الذي سوف يتم سداده وسوف يظهر تحت المبلغ جدول الاشتراكات الخاصة بالفئة التابع لها العضو.

7. ثم يتم الضغط على كلمة (لاستكمال التجديد انقر هنا).

8. يتم ظهور صفحة البيانات الخاصة بالعضو لتعديل أي بيانات مطلوبة وفي حالة وجود تعديلات يتم الضغط على كلمة حفظ وفي حالة عدم وجود تعديلات يتم الضغط على كلمة التالي.

9. لاستكمال الدفع اضغط على للدفع انقر هنا سيظر لك لينك مرفق على الموقع

10. يتم بعد ذلك الدخول على صفحات البنك ويتطلب تسجيل بيانات الفيزا أو الماستر كارت.

11. إذا تم قبول الدفع بنجاح سوف يتم الانتقال مرة أخرى إلى موقع المشروع برسالة تفيد بإتمام العملية بنجاح ويتم طباعة إيصال الاشتراك من خلال هذه الصفحة.

12. يتم التوجه بهذا الإيصال إلى إدارة المشروع في أي وقت من السنة لطباعة الكارنيهات والكوبونات الخاصة بالعضو والمستفيدين