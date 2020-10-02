حملات نظافة بدسوق استعدادا للعام الدراسي وفصل الشتاء

استعد مركز ومدينة دسوق التابع لمحافظة كفر الشيخ، برئاسة المهندسة عايدة ماضي، رئيس المركز والمدينة، للعام الدراسي الجديد وموسم الشتاء بحملات نظافة مكثفة ورفع كفاءة الإنارة العامة وحملات تسليك صفايات المطر.

تابعت "ماضي"، سير العمل بمنظومة النظافة بقرى دسوق تحت إشراف نواب رئيس المدينة لشئون القري (1، 2) سند أبو كيلة، محمد جميل، مؤكدة على باستمرار أعمال النظافة ورفع كفاءة بنطاق قرى مركز دسوق، تنسيقا مع رؤساء الوحدات القروية "محلة دياى، كفر مجر، محلة أبو علي، شباس الشهداء، سنهور المدينة، شابة، العجوزين، أبو مندور، كنيسة الصرادوسي، شباس الملح، كفر العرب"، حيث جرى تنظيم حملات نظافة ورفع المتولد اليومي من القمامة والمخلفات ومداخل القرى، بالإضافة إلى استمرار العمل على فض أي تجمعات، والمرور على كافة المصالح الخدمية بالقرى ومحطات المياه والصرف والوحدات الصحية، ومتابعة المرافق العامة من محطات الصرف الصحي وحل مشاكل الصرف وتطهير البيارات.

كما نسقت رئيس مدينة دسوق، العمل بمنظومة النظافة مع رؤساء الأحياء لرفع كفاءة شارع المستشفى العام وصيانة الكورنيش على ترعة القضابة، وتقليم وتهذيب الأشجار ومتابعة صيانة الانارة العامة، وحملة رفع كفاءة المقابر وتقليم الاشجار ونظافة الشوارع الداخلة بالمقابر، ومنطقة شارع مسجد خديجة بالكشله، بالإضافة الى إزالة المتولد اليومي من القمامة والتراكمات أولاً بأول، ورفع كفاءة الطرق الرئيسية والفرعية ونظافتها بالمدينة، من خلال فرق العمل بجهاز النظافة على الفترات الثلاثة على مدار اليوم.

ووجهت باستمرار العمل على رفع كفاءة الإنارة العامة قيام قسم الكهرباء بالوحدة على مدار ثلاثة أيام بصيانة وإنارة منطقة تقسيم المعلمين بالكامل، بالإضافة إلى صيانة وإنارة شارع المسيري بتقسيم رجب وأمام مستشفى الكلي وشارع مؤمن متفرع من شارع الشركات، مقدمة الشكر لفريق العمل بقسم الكهرباء برئاسة رجب الراعي، أيمن غانم مسئولى قسم الكهرباء، وفريق العمل المعاون لهم تحت إشراف مهندسة ترك عبد الفتاح.

وأعلنت "ماضي" الاستعداد للعام الدارسى الجديد بقرى المركز والتوابع ومتابعة حملة نظافة والإشغالات بجوار جميع المدارس والمرور على كافة المدارس والاطمئنان على الاستعداد للعام الدارسي، للتأكيد على سلامة أسوار المدارس، والتأكد من نظافة الخزانات وتطهيرها، وتوافر أدوات الأمن والسلامة، تنسيقا مع مدير الإدارة التعليمية ومديري المدارس وإزالة كافة المعوقات التي تعوق العملية التعليمية.