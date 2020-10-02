محافظ الغربية ينعى الدكتور ضياء العطفي ويطلق اسمه على مدرسة كتامة

نعت محافظة الغربية ببالغ الحزن والأسف شهيد الجيش الأبيض الدكتور ضياء العطفي مدير مستشفى حميات بسيون والذي وافته المنية أثناء تأدية عمله متأثرا بإصابته بفيروس كورونا المستجد.

وأكد الدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية، في توجيهاته إلى ناصر حسن، وكيل وزارة التربيه والتعليم، ضرورة التنسيق مع مدير إدارة بسيون التعليمية لإطلاق اسم الدكتور ضياء العطفي على مدرسة كتامة الابتدائية، وذلك تكريما له على مجهوداته وتخليداً لذكراه.

وواصلت مديرية الصحة جهودها لرفع حالة التأهب والاستعداد القصوى من خلال الدفع بطواقم طبية وفنيات التمريض من أعضاء الجيش الأبيض لاستقبال حالات المشتبه بإصابتهم بكورونا بكافة أقسام العزل على مستوى المحافظة.

جدير بالذكر أن الدكتور عبد الناصر حميدة، وكيل وزارة الصحة بالغربية، أكد حرصه الدؤوب الدفع بالخدمات الصحية والرعاية العلاجية الكاملة فضلا عن توزيع فرق الترصد ومكافحة العدوى والالتزام بتنفيذ بروتوكولات العلاج لكافة حالات العزل الصحي المنزلي.

وأفادت مصادر طبية داخل قطاع الطب الوقائي والعلاجي بمديرية الصحة بخروج ما يقرب من 18 حالة مصابة بعدوى فيروس كوفيد - 19 بينهم 8 سيدات من أقسام العزل عقب تلقيهم فتره علاج تزيد عن 14 يوما، وعودتهم إلى منازلهم في أجواء صحية مستقرة بقرى ومراكز طنطا والمحلة وكفرالزيات وزفتى والسنطة وسمنود وبسيون وغيرها.