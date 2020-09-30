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محافظ الغربية: 76 ألف طلب تصالح.. وتحصيل 552 مليون جنيه

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احمد فتحي ورفيق ناصف
05:42 م | الأربعاء 30 سبتمبر 2020
صورة أرشيفية

صورة أرشيفية

أعلن الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، اليوم الأربعاء، أن المحافظة تلقت 76 ألف طلب تصالح بالمراكز التكنولوجية والوحدات المحلية القروية والمدارس المخصة على مستوى المحافظة، بإجمالي 552 مليون جنيه.

كما أوضح رحمي أن المحافظة وفرت كل الإجراءات للتيسير على المواطنين، حيث تم مد العمل بالمراكز التكنولوجية على مدار الأسبوع وخلال أيام العطلات الرسمية من الثامنة، وفتح منافذ في 14 مدرسة بجانب الوحدات المحلية القروية لاستقبال المواطنين.

كما أصدر الدكتور محافظ الغربية القرار رقم 1134 لسنة 2020 باستنئاف أعمال البناء للمباني الحاصلة على تراخيص سارية على ألا تتجاوز أعمال البناء المنفذة عن أربعة أدوار، وذلك لحين إصدار أي تعليمات جديدة للاشتراطات البنائية.

وأشار محافظ الغربية أن المحافظة وفرت كل الإجراءات للتيسير على المواطنين، حيث تم مد العمل بالمراكز التكنولوجية على مدار الأسبوع وخلال أيام العطلات الرسمية من الثامنة صباحا وحتى الثامنة مساء وقد تمتد إلى منتصف الليل إذا تطلب الأمر ذلك.

وأعلن المحافظ أنه في إطار التيسير على المواطنين الراغبين في التقدم بطلبات التصالح واختصارا للوقت والمجهود فقد تم فتح جميع الوحدات المحلية لتلقي طلبات التصالح بالإضافة إلى تخصيص مدرستين بكل مركز ومدينة وحي لتلقي الطلبات بإجمالي 24 مدرسة، والتنسيق مع البنوك المصرية لتقديم قروض بنكية، وإعلان جميع الإرشادات بجميع وسائل الإعلام المسموعة والمقروءة والمرئية.

يذكر أن محافظة الغربية قد أعلنت في منتصف الشهر الجاري عن تخفيض أسعار التصالح في مخالفات البناء للمرة الثانية بنسبة وصلت إلى 65 %.

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